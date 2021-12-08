"Є особиста роль Байдена у врегулюванні війни на сході": Зеленський про розмову президентів США та Росії
Президент Володимир Зеленський прокоментував розмову президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, наголосивши на ролі американського лідера у врегулюванні війни на сході України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Завжди США підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність, у нас була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми бачимо, - що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході. Мені здається, що це найважливіше", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві.
Президент додав, що загалом позитивно оцінює факт, що розмова відбулась. При цьому він наголосив, що деталі розмови та загалом свою реакцію висловить після власних переговорів із Байденом, запланованих на 9 грудня.
Зеленський зазначив, що з президентом США він розмовлятиме телефоном.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.
- В Офісі президента заявили, що реакція на переговори Байдена і Путіна буде після розмови Зеленського з президентом США.
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