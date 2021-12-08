"Є особиста роль Байдена у врегулюванні війни на сході": Зеленський про розмову президентів США та Росії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Завжди США підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність, у нас була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми бачимо, - що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході. Мені здається, що це найважливіше", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві.

Президент додав, що загалом позитивно оцінює факт, що розмова відбулась. При цьому він наголосив, що деталі розмови та загалом свою реакцію висловить після власних переговорів із Байденом, запланованих на 9 грудня.

Зеленський зазначив, що з президентом США він розмовлятиме телефоном.