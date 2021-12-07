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Головна війна з Росією Після розмови з Путіним Байден поговорить з лідерами європейських держав

Після розмови з Путіним Байден поговорить з лідерами європейських держав

7 грудня, 2021 вiвторок
19:43
війна з Росією Байден путин

Президент США Джо Байден після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня, поговорить із лідерами європейських держав

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Білий дім.

"Президент Байден проведе телефонну розмову з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Меркель (в. о. канцлера до офіційного призначення наступника - ред.), прем'єр-міністром Італії Драгі та прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном після його розмови з президентом Путіним", - повідомили в Білому домі.

У Байдена зазначили, що раніше лідери домовилися залишитися у тісному зв'язку для скоординованого та всебічного підходу у відповідь на військове нарощування Росії на українських кордонах.

Також  у Білому домі додала, що на щоденному брифінгу радник із національної безпеки США Джейк Салліван та прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомлять більше деталей щодо розмови Байдена і Путіна.

  • Нагадаємо, Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня. Одним з найголовніших питань спільного обговорення буде посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.
  • Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
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