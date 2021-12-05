Байден і Путін обговорять Україну у вівторок
Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін матимуть у вівторок, 7 грудня 2021 року, розмову за допомогою відеозв'язку
Лідери обох країн, зокрема, обговорять напружену ситуацію на кордоні Росії з Україною, передає Reuters.
"Байден підкреслить занепокоєння США щодо російської військової діяльності на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
За її словами, інші теми розмови включатимуть "стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми".
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Сторони також обговорюватимуть двосторонні зв'язки та реалізацію домовленостей, досягнутих на їхньому саміті в Женеві в червні, повідомили в Кремлі.
"Розмова справді відбудеться у вівторок", - сказав Reuters речник Кремля Дмитро Пєсков.
"Двосторонні відносини, звісно, Україна та реалізація домовленостей, досягнутих у Женеві, є основними пунктами порядку денного", - зазначив він.
Точний час дзвінка не розголошується.
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