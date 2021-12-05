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Головна війна з Росією Байден і Путін обговорять Україну у вівторок

Байден і Путін обговорять Україну у вівторок

5 грудня, 2021 неділя
07:23
війна з Росією Байден та Путін

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін матимуть у вівторок, 7 грудня 2021 року, розмову за допомогою відеозв'язку

Лідери обох країн, зокрема, обговорять напружену ситуацію на кордоні Росії з Україною, передає Reuters.

"Байден підкреслить занепокоєння США щодо російської військової діяльності на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, інші теми розмови включатимуть "стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми".

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Сторони також обговорюватимуть двосторонні зв'язки та реалізацію домовленостей, досягнутих на їхньому саміті в Женеві в червні, повідомили в Кремлі.

"Розмова справді відбудеться у вівторок", - сказав Reuters речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Двосторонні відносини, звісно, ​​Україна та реалізація домовленостей, досягнутих у Женеві, є основними пунктами порядку денного", - зазначив він.

Точний час дзвінка не розголошується.

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Дмитро Пєсков
Джо Байден
Перемовини
Джен Псакі
Володимир Путiн
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