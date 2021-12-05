Байден і Путін обговорять Україну у вівторок

Лідери обох країн, зокрема, обговорять напружену ситуацію на кордоні Росії з Україною, передає Reuters.



"Байден підкреслить занепокоєння США щодо російської військової діяльності на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.



За її словами, інші теми розмови включатимуть "стратегічну стабільність, кібернетичні та регіональні проблеми".



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Сторони також обговорюватимуть двосторонні зв'язки та реалізацію домовленостей, досягнутих на їхньому саміті в Женеві в червні, повідомили в Кремлі.



"Розмова справді відбудеться у вівторок", - сказав Reuters речник Кремля Дмитро Пєсков.



"Двосторонні відносини, звісно, ​​Україна та реалізація домовленостей, досягнутих у Женеві, є основними пунктами порядку денного", - зазначив він.



Точний час дзвінка не розголошується.

Нагадаємо, в Україні у соціальних мережах запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьОпір із попередженням про наслідки російської агресії проти нашої держави.





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