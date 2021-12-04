Напередодні переговорів Путіна та Байдена в Україні запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьОпір

Про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у facebook.

"Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. "Миру" на умовах Росії все одно не буде - навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює - #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!", - написав Омелян.

Він нагадав, що найближчими днями відбудуться переговори Джо Байдена і Путіна. "Путін в ультимативній формі вимагає здачі України, інакше погрожує війною. Давайте продемонструємо Путіну і світу, що українці не торгуватимуть суверенітетом.

Запускаємо кампанію "УкраїнціЧинитимутьОпір". Розмість своє фото з гештегами #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist #Putin #Biden і текстом українською і англійською. Нехай цей жест рукою буде нашою багатомільйонною відповіддю на ультиматуми Путіна", - закликав Омелян.

На його заклик активно відгукнулися користувачі facebook.

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