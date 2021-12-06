Байден поговорить із Зеленським після розмови з Путіним

Про це повідомив під час телефонної конференції для ЗМІ чиновник Білого Дому, передає Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен говоритиме з Зеленським перед цим відеодзвінком. Крім того, Байден спілкуватиметься з Зеленським у наступні після цього дзвінка дні", - зауважив чиновник.

Він додав, що напередодні розмови з Путіним Байден говоритиме з європейськими союзниками.



Мета консультацій - "скоординувати меседжі та бути впевненим, що Байден вестиме розмову з Путіним із союзницькою єдністю та міцною трансатлантичною солідарністю".

Представник адміністрації США підкреслив, що Байден під час розмови з Путіним висловить серйозне занепокоєння щодо збільшення військової присутності РФ біля України. Також обговорюватимуться інші питання, зокрема, щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, Іранської ядерної програми.

Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Одним з найголовніших питань спільного обговорення буде посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.