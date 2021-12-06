Байден поговорить із Зеленським після розмови з Путіним
Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним
Про це повідомив під час телефонної конференції для ЗМІ чиновник Білого Дому, передає Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен говоритиме з Зеленським перед цим відеодзвінком. Крім того, Байден спілкуватиметься з Зеленським у наступні після цього дзвінка дні", - зауважив чиновник.
Він додав, що напередодні розмови з Путіним Байден говоритиме з європейськими союзниками.
Мета консультацій - "скоординувати меседжі та бути впевненим, що Байден вестиме розмову з Путіним із союзницькою єдністю та міцною трансатлантичною солідарністю".
Представник адміністрації США підкреслив, що Байден під час розмови з Путіним висловить серйозне занепокоєння щодо збільшення військової присутності РФ біля України. Також обговорюватимуться інші питання, зокрема, щодо стратегічної стабільності, кібербезпеки, Іранської ядерної програми.
- Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.
- Одним з найголовніших питань спільного обговорення буде посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.
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