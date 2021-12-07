"Економічні та інші заходи": Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну
У вівторок, 7 грудня, відбулася відеоконференція президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну, і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники будуть відповідати сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні.
Також у Білому домі зазначають, що президент США вкотре наголосив на повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
Крім того, Байден закликав Росію повернутися до дипломатичного способу вирішення конфлікту. У пресслужбі зазначили, що президенти доручили своїм командам працювати у цьому напрямку, і США буде робити це у тісній координації з союзниками та партнерами.
"Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран", - зазначили у Білому домі.
- Нагадаємо, Байден і Путін спілкувалися у форматі відеозв'язку 7 грудня. Одним із головних питань спільного обговорення було посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.
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