Чекають на розмову лідерів України і США: у Зеленського пояснили, чому не коментують перемовини Байдена з Путіним

Про це Никифоров сказав у коментарі "Українській правді".



"Реакція Офісу президента буде після розмови Зеленського з президентом США Байденом. Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови, тому давайте все йтиме своєю чергою - і вже коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді і будемо реагувати", - сказав Никифоров.



Речник президента додав, що перед розмовою Байдена і Путіна Зеленському телефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і "пробрифінгував про те, про що йтиметься під час розмови Байдена і Путіна". Никифоров наголосив, що "в України є повна довіра до її партнерів".



У відповідь на питання, чому за заявами ЗМІ розмову Байдена із Зеленським перенесли, Никифоров зазначив, що жодного перенесення не було. За його словами, була домовленість, що президенти України і США поговорять після розмови Байдена і Путіна. Речник президента додав, що розмову Байдена і Зеленського заплановано на 9 грудня.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.