"Ретранслює пропаганду РФ": Україна вимагає від Хорватії спростувати заяву президента Мілановича про Революцію Гідності і членство в НАТО
Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятною заяву президента Хорватії Зорана Мілановича щодо членства України в НАТО та Революції Гідності і вимагає її публічного спростування
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам'ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що глибоко розчаровані висловлюванням Мілановича зокрема про те, що "Україні не місце в НАТО" та про недоречність допомоги Україні на тлі російської агресії. Це, як передає пресслужба, особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи досвід війни у Хорватії.
"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - йдеться у повідомленні.
У МЗС наголосили, що заява Мілановича ретранслює російську пропаганду та не відповідає офіційній позиції Хорватії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Подібні висловлювання завдають шкоди двостороннім відносинам та єдності ЄС і НАТО під час безпекової кризи.
"МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв Президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі. Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначили в МЗС.
- Нагадаємо, Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, Революцію Гідності назвав "переворотом", і додав, що у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.51
Купівля 28.51Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.66
- Актуальне
- Важливе