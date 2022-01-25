"Ретранслює пропаганду РФ": Україна вимагає від Хорватії спростувати заяву президента Мілановича про Революцію Гідності і членство в НАТО

Про це повідомляє пресслужба МЗС.



"Твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам'ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України", - йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що глибоко розчаровані висловлюванням Мілановича зокрема про те, що "Україні не місце в НАТО" та про недоречність допомоги Україні на тлі російської агресії. Це, як передає пресслужба, особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи досвід війни у Хорватії.



"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - йдеться у повідомленні.



У МЗС наголосили, що заява Мілановича ретранслює російську пропаганду та не відповідає офіційній позиції Хорватії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Подібні висловлювання завдають шкоди двостороннім відносинам та єдності ЄС і НАТО під час безпекової кризи.

"МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв Президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі. Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначили в МЗС.

