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У Хорватії суд заборонив антиукраїнському президенту Мілановичу йти на вибори до звільнення поточної посади

18 березня, 2024 понедiлок
23:28
Світ Зоран Міланович

Конституційний суд Хорватії заявив, що проросійський президент Зоран Міланович не може брати участь у виборчій кампанії, балотуватися за партійним списком або бути кандидатом на посаду прем'єр-міністра, не залишивши посади президента

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд назвав "несумісним" з роллю глави держави рішення Мілановича, балотуватися на посаду прем'єр-міністра Хорватії за списком опозиційної Соціал-демократичної партії, про яке він оголосив у п'ятницю, 15 березня й сам назвав "державним переворотом". 

"Президент Міланович вже порушив конституцію своєю поведінкою з п'ятниці по сьогодні", - сказав Мирослав Сепарович, голова Конституційного суду в Загребі.

Відповідаючи на рішення суду через кілька годин, Міланович дав зрозуміти, що навіть якщо він погодиться з обмеженнями передвиборчої кампанії, він збереже свої амбіції стати наступником свого суперника, прем’єр-міністра Андрея Пленковича, на виборах наступного місяця.

"Це переворот — вони намагаються перешкодити волевиявленню хорватських виборців. Я буду прем'єр-міністром, але я не буду говорити цим безграмотним мафіозі, як я збираюся це зробити", - сказав Міланович.

Зазначається, що прем'єр-міністр Хорватії не обирається прямими виборами, а висувається партійною більшістю в парламенті. Це означає, що його кандидатура може бути успішною незалежно від того, включений він до виборчого бюлетеня, чи ні.

У неділю, напередодні судового рішення, Міланович виступив із низкою образливих заяв на адресу суддів, стверджуючи, що навіть якщо судді Конституційного суду приймуть інше рішення, він все одно буде кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Прем'єрство Мілановича може мати наслідки для Європейського Союзу. Хорватія, яка за прем'єр-міністра Андрея Пленковича є рішучою прихильницею України, може змінити цю позицію з лідером, який є прихильником Росії. Міланович виступав проти вступу до НАТО Фінляндії та Швеції і перешкоджав проведенню в Хорватії офіцерських тренінгів для українських військових.

Позиція Мілановича щодо України

23 листопада 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надавати згоду на участь військових хорватського війська у навчальній місії ЄС для України.

25 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.

Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятною заяву президента Хорватії Зорана Мілановича щодо членства України в НАТО та Революції Гідності і вимагає її публічного спростування.

29 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

20 грудня 2022 року Міланович заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС несправедливо.

30 січня 2023 року президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим більше ніколи не буде частиною України, і закликав Європу не вступати у війну РФ, яку він назвав "наддержавою".

МЗС України заявило, що вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим більше ніколи не буде українською територією.

31 січня 2023 року Міланович заявив, що виступає проти передачі зброї Україні західними союзниками, а також висловив переконання в тому, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України. У МЗС назвали слова Мілановича "неприйнятними", нагадавши про загрози, з якими зіткнулася Хорватія 30 років тому.

31 травня 2023 року Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.

Теги:
вибори
Хорватія
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