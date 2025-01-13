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З кінопавільйонів – на поле бою: що таке CyberLux K8 і як українці американські дрони допомагають знищувати росіян

Роман Яворський
13 січня, 2025 понедiлок
07:40
Пояснюємо CyberLux K8 UAS

За даними міністерства цифрової трансформації України, із тих дронів, що Сили оборони використовують на полі бою – 90% українського виробництва. Однак там, де українські виробники не можуть закривати потреби ЗСУ, досі допомагають іноземні партнери. Один зі зразків, переданих союзниками – дрони CyberLux K8 reconnaissance UAV

Зміст

CyberLux K8 UAS

Фото: https://x.com/clashreport

Що таке CyberLux K8 і коли його передали Україні

У лютому 2023 року, до річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну США оголосили про великий пакет допомоги на суму $2 млрд. Туди увійшли боєприпаси для HIMARS та 155-мм артилерії, ракети з лазерним наведенням, а також такі безпілотні системи. Крім відомих, як-от Switchblade 600, до списку увійшов і CyberLux K8, інформації про який було обмаль.

Cyberlux K8 називали "секретним", оскільки на сайті виробника CyberLux Corp. про цю модель інформації не публікували. Cyberlux спеціалізується на квадрокоптерах для кіноіндустрії, а свій оборонний бізнес тримає здебільшого в таємниці. Втім оглядачі Defense Express припускали, що йдеться про розвідувальний дрон з потужною камерою. Зокрема, проводили паралелі з цивільною моделлю Money Shot X8, яку розробник позиціонує як "перший у світі FPV дрон для широкоформатних кінокамер".

Спрощену цивільну версію дрона можна придбати за $11 тис. Така ціна виглядає цілком посильною для волонтерів, що займаються постачанням безпілотників для Збройних сил України.

Майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначав, що CyberLux K8 UAS є безпілотником із потужною камерою. Сам він "маленький, але хитрий" і його можна запускати з руки в польових умовах. Камера має круговий огляд, тому K8 є "дуже серйозним розвідником".

Технічні характеристики CyberLux K8

  • Вага – до 6 кг, 
    Корисне навантаження – 4,6 кг,
    Швидкість – понад 160 км/год.
    Ціна – від $11 тис.

Хто виготовляє CyberLux K8

CyberLux K8 UAS

Фото: https://x.com/clashreport

Виробнику цього квадрокоптера та шляху К8 до України великий матеріал у 2023 році присвятило видання The Wall Street Journal. Так, зокрема йдеться про Cyberlux Corp. – дрібну фірму з Північної Кароліни. На вебсайті компанії зазначено, що вона складається "лише з кількох людей" і що "доставленням займається дружина одного із власників".

Cyberlux починала як постачальник світлодіодних ламп, розповідає спеціалізоване видання The War Zone.

"Презентація зі зв’язків з інвесторами від 2021 року показує, що в минулому вона забезпечила низку військових контрактів США, в тому числі з Командуванням спеціальних операцій США, насамперед щодо портативного аеродромного освітлювального обладнання", – йдеться в матеріалі.

WSJ називає компанію новачком на ринку безпілотників. У 2022 році Cyberlux придбала Catalyst Machineworks, невеликого виробника дронів з Г'юстона, що спеціалізується на квадрокоптерах здебільшого для кіно- і телепродукції", – розповідає видання.

Як CyberLux K8 потрапив в Україну

Темою статті The Wall Street Journal  є, зокрема, те, як виробник дронів пробився в Україну. Щоб обійти бюрократичні перешкоди від Пентагону і зрушити неповоротку систему закупівель Міноборони США, виконавчий директор Cyberlux вирушив до Києва і запропонував свою продукцію безпосередньо українцям.

Компанія звернулася до американського експерта з БпЛА, а він зв'язав Cyberlux з високопосадовцями в Києві. У липні 2022 року Марк Шмідт примчав до Києва під військовим ескортом з модифікованим кіношним дроном, який, на його думку, міг би допомогти українцям протистояти російському вторгненню. Можливості безпілотника виробники на полігоні продемонстрували українському військовому керівництву, в тому числі тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Після демонстрацій Україна запросила 1000 таких квадрокоптерів у списку першочергових потреб Сил оборони України. 
Що ще відомо про CyberLux K8

CyberLux K8 UAS

Фото: https://x.com/clashreport

Основним козирем безпілотника називають його потужну, "кіношну" камеру. Адже цивільну версію дрона використовують для кінозйомок, коли потрібне зображення у високій якості об'єктів, що швидко рухаються. Найвірогідніше, при мілітарному використанні CyberLux K8 забезпечує високоякісну візуалізацію при розвідувальних місіях. Стабілізація зображення у камери – на захмарному рівні.

Виробники наголошують, що немає жодного обмеження на тип камери чи комбінацію об'єктивів, що їх використовує К8. А змінювати корисне навантаження можна за лічені секунди, навіть без інструментів. 

Однак не всі впевнені, що CyberLux K8 Україна використовує лише для розвідки. Деякі оглядачі переконують, що квадрокоптер використовують як ударний дрон, що несе на собі вибухову речовину С4. Зрештою, зважаючи на легкість у зміні корисного навантаження, багатофункціональне використання CyberLux K8, у тому числі як бойового дрона, виглядає цілком логічно. 

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безпілотник
США
Військові новини
зброя для України
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