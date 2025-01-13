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Українська ППО за ніч знищила 78 зі 110 ворожих безпілотників

Світлана Кравченко
13 січня, 2025 понедiлок
09:07
Війна з Росією ппо

У ніч проти понеділка, 13 січня, оборонці неба знищили 78 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати територію України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, із 19:00 12 січня окупанти запустили по Україні 110 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09:00 13 січня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 78 ударних безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Минулося без жертв та постраждалих.

Крім того, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений.

  • У неділю, 12 січня, російська армія запустила по території України ударні дрони та балістичне озброєння. Через ворожий безпілотник у Запоріжжі є постраждалі. 


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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