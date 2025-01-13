Українська ППО за ніч знищила 78 зі 110 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, із 19:00 12 січня окупанти запустили по Україні 110 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 09:00 13 січня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 78 ударних безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Минулося без жертв та постраждалих.

Крім того, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений.

У неділю, 12 січня, російська армія запустила по території України ударні дрони та балістичне озброєння. Через ворожий безпілотник у Запоріжжі є постраждалі.



