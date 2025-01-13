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ОАЕ відновлюють роботу посольства в Лівані після понад трьох років без дипвідносин

Марія Науменко
13 січня, 2025 понедiлок
10:58
Світ На фото прапор ОАЕ

У понеділок, 13 січня, високопоставлена делегація Об'єднаних Арабських Еміратів прибула до Лівану, щоб домовитися про відновлення роботи посольства в Бейруті після більш ніж трирічної перерви

Зміст

Про це інформує Reuters.

У видання зазначили, що делегація прибула до Лівану після того, як президент ОАЕ шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян і новообраний президент Лівану Джозеф Аун домовилися вжити необхідних заходів для відновлення роботи посольства.

Заступник спікера парламенту Лівану Еліас Бу Сааб, цитуючи слова президента Ауна, запевнив, що Ліван відкритий до відновлення відносин із країнами, такими як Саудівська Аравія і ОАЕ.

"ОАЕ дуже скоро знову відкриють своє посольство... Таким чином, у нас є надія відкрити нову сторінку в Лівані", - зазначив він.

Довідково: ОАЕ відкликали своїх дипломатів з Лівану і закрили посольство в жовтні 2021 року, приєднавшись до Саудівської Аравії після того, як тодішній міністр інформації Лівану розкритикував участь коаліції на чолі з Саудівською Аравією в Ємені.

Крім того, тодішній міністр закордонних справ Саудівської Аравії вказав на домінування "Хезболли" в ліванській політиці.

  • Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар наказав закрити посольство Ізраїлю в Ірландії, одночасно оголосивши про плани заснувати нове дипломатичне відомство в Молдові.

     

Теги:
Новини
політика
Ізраїль
Близький Схід
Саудівська Аравія
ОАЕ
Ліван
Дипломатія
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