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Ізраїль закриває посольство в Ірландії: яка причина

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
15:39
Світ Ізраїль

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар наказав закрити посольство Ізраїлю в Ірландії, одночасно оголосивши про плани заснувати нове дипломатичне відомство у Молдові

Зміст

Про це пише Israel Hayom. 

Рішення про закриття посольства у Дубліні стало відповіддю на те, що Саар охарактеризував як "крайню антиізраїльську політику" ірландського уряду, зазначають автори. 

У виданні додають, що дипломатичні відносини вже були напруженими після одностороннього визнання Ірландією палестинської держави, що змусило Ізраїль відкликати свого посла. Напруженість ще більше зросла минулого тижня, коли Ірландія оголосила, що приєднається до справи Південної Африки проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН в Гаазі, який звинувачує Ізраїль у геноциді.

"Антисемітські дії та риторика Ірландії щодо Ізраїлю ґрунтуються на делегітимізації та демонізації єврейської держави і відображають чіткі подвійні стандарти. Ірландія перетнула всі червоні лінії у своєму ставленні до Ізраїлю. Ми перенаправимо наші ресурси на зміцнення двосторонніх відносин із країнами, пріоритети яких відображають їхнє ставлення до Ізраїлю", - зазначив Саар.

Автори зауважують, що відносини Ізраїлю з Молдовою є теплими і заснованими на співпраці. Обидві країни прагнуть поглибити свої дипломатичні зв'язки. Молдова вже має посольство в Ізраїлі, і Саар повідомив міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя про своє рішення відкрити ізраїльське посольство в Кишиневі, заплановане на початок 2025 року. Міністр закордонних справ своєю чергою доручив генеральному директору свого відомства знайти відповідне приміщення та розпочати процес призначення посла.

"Є країни, зацікавлені у зміцненні зв'язків з Ізраїлем, де у нас ще немає дипломатичних представництв. Ми будемо коригувати нашу дипломатичну мережу, враховуючи, серед іншого, підходи і дії різних країн щодо Ізраїлю на міжнародній арені ", - зазначив Саар.

  • Нагадаємо, 22 травня прем'єр-міністри Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестинської держави. Рішення набуло чинності 28 травня. На це Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з країн.
  • Згодом повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони оголосили про визнання Палестинської держави. 
Теги:
Новини
Молдова
Ізраїль
Палестина
МЗС
Ірландія
Сектор Гази
Хамас
Дипломатія
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