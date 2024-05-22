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Норвегія визнала державність Палестини

22 травня, 2024 середа
09:48
Світ Норвегія

У середу, 22 травня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що його країна офіційно визнала Палестинську державу. Рішення набуде чинності 28 травня

Зміст

Про це інформує NRK.

Пррем'єр Норвегії обґрунтовує рішення тим фактом, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову Палестинської держави, і зможемо притягнути її до відповідальності", - заявив Стьоре.

Також очікується, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні представить пропозицію про визнання державності Палестини в парламенті.

  • Також повідомлялося, що уряд Ірландії планує офіційно оголосили про визнання Палестинської держави спільно з іншими двома країнами.
Теги:
Палестина
Близький Схід
Норвегія
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