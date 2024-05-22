Норвегія визнала державність Палестини

Про це інформує NRK.

Пррем'єр Норвегії обґрунтовує рішення тим фактом, що Палестинська держава абсолютно необхідна для встановлення миру на Близькому Сході.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову Палестинської держави, і зможемо притягнути її до відповідальності", - заявив Стьоре.

Також очікується, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні представить пропозицію про визнання державності Палестини в парламенті.