ЗМІ: Ірландія 22 травня оголосить про визнання Палестинської держави, до цього може доєднатися ще кілька країн
Уряд Ірландії у середу, 22 травня, планує офіційно оголосили про визнання Палестинської держави спільно з іншими двома країнами
Про це повідомляють Politico та Reuters із посиланням на власні джерела.
Очікується, що заява буде оголошена на пресконференції о 8:00 (за місцевим часом) під керівництвом лідерів трипартійного уряду Ірландії: прем’єр-міністра Саймона Гарріса, міністра закордонних справ Майкла Мартіна та міністра навколишнього середовища Імона Раяна.
Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.
Натомість міністерство закордонних справ Ізраїлю застерегло від цього кроку, заявивши, що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".
"Останніми тижнями Ірландія обговорювала потенційні терміни визнання Палестинської держави під час зустрічей з урядами Іспанії, Словенії, Бельгії, Норвегії та Мальти, усі з яких загалом поділяють думку Ірландії про те, що ЄС у цілому повинен визнати Палестинську державу", - йдеться у повідомленні.
- Нещодавно новопризначений прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що країна близька до офіційного визнання Палестинської держави та хотіла б зробити це спільно з Іспанією та іншими союзниками.
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