ЗМІ: Ірландія 22 травня оголосить про визнання Палестинської держави, до цього може доєднатися ще кілька країн

Про це повідомляють Politico та Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що заява буде оголошена на пресконференції о 8:00 (за місцевим часом) під керівництвом лідерів трипартійного уряду Ірландії: прем’єр-міністра Саймона Гарріса, міністра закордонних справ Майкла Мартіна та міністра навколишнього середовища Імона Раяна.

Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.

Натомість міністерство закордонних справ Ізраїлю застерегло від цього кроку, заявивши, що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".

"Останніми тижнями Ірландія обговорювала потенційні терміни визнання Палестинської держави під час зустрічей з урядами Іспанії, Словенії, Бельгії, Норвегії та Мальти, усі з яких загалом поділяють думку Ірландії про те, що ЄС у цілому повинен визнати Палестинську державу", - йдеться у повідомленні.