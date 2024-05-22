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ЗМІ: Ірландія 22 травня оголосить про визнання Палестинської держави, до цього може доєднатися ще кілька країн

22 травня, 2024 середа
09:00
Світ Ірландія

Уряд Ірландії у середу, 22 травня, планує офіційно оголосили про визнання Палестинської держави спільно з іншими двома країнами

Зміст

Про це повідомляють Politico та Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що заява буде оголошена на пресконференції о 8:00 (за місцевим часом) під керівництвом лідерів трипартійного уряду Ірландії: прем’єр-міністра Саймона Гарріса, міністра закордонних справ Майкла Мартіна та міністра навколишнього середовища Імона Раяна.

Ірландський уряд заявив, що визнання доповнить мирні зусилля і підтримає рішення про дві держави.

Натомість міністерство закордонних справ Ізраїлю застерегло від цього кроку, заявивши,  що визнання "призведе до зростання тероризму, нестабільності в регіоні і поставить під загрозу будь-які перспективи миру".

"Останніми тижнями Ірландія обговорювала потенційні терміни визнання Палестинської держави під час зустрічей з урядами Іспанії, Словенії, Бельгії, Норвегії та Мальти, усі з яких загалом поділяють думку Ірландії про те, що ЄС у цілому повинен визнати Палестинську державу", - йдеться у повідомленні.

  • Нещодавно новопризначений прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що країна близька до офіційного визнання Палестинської держави та хотіла б зробити це спільно з Іспанією та іншими союзниками.
Теги:
Палестина
Близький Схід
Ірландія
Війна в Ізраїлі
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2024, середа
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