Ірландія готується до офіційного визнання Палестини, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Дозвольте мені сьогодні ввечері сказати, що, за нашими оцінками, цей момент наближається, і ми хотіли б рухатися вперед разом", - заявив Гарріс після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Також він висловив сподівання що до визнання Палестинської держави долучаться й інші країни.

"Коли ми будемо рухатися вперед, ми хотіли б робити це разом з якомога більшою кількістю інших, щоб надати вагу цьому рішенню і надіслати найсильніший сигнал.

Народ Ізраїлю заслуговує на безпечне і мирне майбутнє, так само як і народ Палестини. Рівний суверенітет, рівна повага".

Водночас Санчес заявив після зустрічі в Осло з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Ґаром, що в Європі є "чіткі ознаки" того, що країни регіону готові визнати палестинську державу.

Гарріс додав, що Дублін продовжить обговорення з іншими країнами-однодумцями в Європі та за її межами, в тому числі на зустрічі лідерів ЄС наступного тижня.