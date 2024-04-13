Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ірландія готується до офіційного визнання Палестини, - Reuters

Ірландія готується до офіційного визнання Палестини, - Reuters

13 квітня, 2024 субота
13:14
Світ Ірландія

У п'ятницю, 12 квітня, новопризначений прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що країна близька до офіційного визнання Палестинської держави та хотіла б зробити це спільно з Іспанією та іншими союзниками

Про це повідомляє Reuters.

"Дозвольте мені сьогодні ввечері сказати, що, за нашими оцінками, цей момент наближається, і ми хотіли б рухатися вперед разом", - заявив Гарріс після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Також він висловив сподівання що до визнання Палестинської держави долучаться й інші країни.

"Коли ми будемо рухатися вперед, ми хотіли б робити це разом з якомога більшою кількістю інших, щоб надати вагу цьому рішенню і надіслати найсильніший сигнал. 
Народ Ізраїлю заслуговує на безпечне і мирне майбутнє, так само як і народ Палестини. Рівний суверенітет, рівна повага".

Водночас Санчес заявив після зустрічі в Осло з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Ґаром, що в Європі є "чіткі ознаки" того, що країни регіону готові визнати палестинську державу.

Гарріс додав, що Дублін продовжить обговорення з іншими країнами-однодумцями в Європі та за її межами, в тому числі на зустрічі лідерів ЄС наступного тижня.

  • 2 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу і невдовзі це зробить "критична маса" країн ЄС.
Теги:
політика
Палестина
Близький Схід
Іспанія
Ірландія
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
11 квітня, 2024 четвер
Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"
фейк
11 квітня, 2024 четвер
"Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні": добірка фейків у світі за 11 квітня
Джо Байден
12 квітня, 2024 п'ятниця
"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 квітня
13:17
Оновлено
новини Львівщини
В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи: на місці влучання сильна пожежа
13:00
Оновлено
Олександр Прокудін
СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Прокудіна. Він прокоментував
12:58
Це не менше, ніж за 650 км: українські БПЛА вдарили по унікальному радіоцентру РФ в Мордовії
12:45
Росіяни розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині
Росіяни розстріляли цивільну автівку з продовольством на Чернігівщині: загинув водій
12:40
На Дніпропетровщині та Харківщині застосовуються відключення світла: ситуація в енергосистемі станом на 13 квітня
12:32
Іран
Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, - CNN
12:30
самбо
У школах на ТОТ півдня України окупанти запроваджують уроки з виду спорту, яким займався Путін: тренерів готуватимуть росгвардійці
12:05
OPINION
Богдан Данилишин
Відновлення триває: потрібна координація зусиль
11:44
Ексклюзив
"Політично цинічно": нардеп Осадчук про ухвалення рішення Кабміну про 70 тис. грн для військових на тлі закону про мобілізацію
11:40
напад з ножем
У Сіднеї відвідувач ТЦ зарізав 5 людей та поранив 9-місячну дитину
11:34
світло
Коли українці можуть чекати відключення світла: у ДТЕК назвали чотири умови
11:09
аварія на канатній дорозі в Анталії
В Анталії сталася аварія на канатній дорозі: є жертва й постраждалі
10:50
крейсер "Москва"
Друга річниця знищення крейсера "Москва": речник ВМС розкрив деталі спецоперації
10:45
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Богданівка під контролем ЗСУ, за село тривають інтенсивні бої, - Міноборони
10:44
Ліки
На ТОТ Луганщини 99% коштів на ліки пільговикам у 2023 році не використали
10:32
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, скільки коштів на програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті на 2024 рік
10:21
Олександр Сирський
"Обстановка суттєво загострилася": Сирський прийняв низку рішень для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті
10:10
Наталія Гуменюк
РФ розосередила сили між Роботиним і Вербовим: Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів на Запорізькому напрямку
10:08
російські війська окупанти
Партизани зафіксували склад окупантів у підвалі школи на Херсонщині
10:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Чому "мирний" план Стамбула є пасткою для України
10:00
Збройні сили України
День працівника ОПК України: професіонали, які виготовляють зброю перемоги
09:56
Ексклюзив
евакуація авто
"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно", - волонтер Маховський про евакуацію під ворожими дронами з села на Донеччині
09:48
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА на Білгородщині
09:39
Колишній військовий з Британії, який воював на боці України, виграв суд проти Росії через жорстоке поводження в полоні
09:20
трамп путін
"Путін цього не хоче": помічниця Байдена пояснила, чому Трамп не поїде в Україну
09:00
Огляд
(Не)забуте зло, (не)загублений жаль, (не)тривале кохання - 5 книжок про (пере)осмислення
08:59
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
На руках в українців може бути до 5 млн одиниць зброї, майже вся вона облікована, - МВС
08:41
школа, вчителька
Окупанти в одному з "вишів" Луганська пропонують колишнім вчителям української мови безкоштовно навчатися викладати російську літературу
08:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що підтримає допомогу Україні, якщо вона надаватиметься у формі позики
08:22
Ув'язнений в США
У США експосла засудили до 15 років ув'язнення за шпигунство на користь Куби
08:11
Куп'янськ. Харківщина
РФ 12 квітня обстріляла Куп'янськ: під завалами опинився чоловік, ще один постраждав
08:08
OPINION
Олексій Голобуцький
Досі жодні виборчі кампанії не ставили під сумнів глобальний статус США
08:00
Анонс
УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 24-го туру
07:52
фейк
"Законопроєкт про мобілізацію - найстрашніше, що ухвалювала Верховна Рада": ворожий фейк РФ
07:41
Оновлено
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ за добу ліквідували 1030 окупантів, 23 танки та 47 бронемашин РФ
07:31
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела на чергування у Чорне море один корабель
07:24
Володимир Зеленський
Україна домовляється з Польщею, Румунією та Іспанією щодо передачі систем ППО, - FT
07:02
Шольц путін
"Коли прийде час": Шольц про переговори з Путіним
06:35
медичний канабіс
У Європі ліквідували шахрайську схему, пов'язану з медичним канабісом, на €645 млн
06:22
Міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг
ОБСЄ шукає новий підхід до врегулювання придністровського конфлікту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV