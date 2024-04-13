Ірландія готується до офіційного визнання Палестини, - Reuters
У п'ятницю, 12 квітня, новопризначений прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що країна близька до офіційного визнання Палестинської держави та хотіла б зробити це спільно з Іспанією та іншими союзниками
Про це повідомляє Reuters.
"Дозвольте мені сьогодні ввечері сказати, що, за нашими оцінками, цей момент наближається, і ми хотіли б рухатися вперед разом", - заявив Гарріс після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Також він висловив сподівання що до визнання Палестинської держави долучаться й інші країни.
"Коли ми будемо рухатися вперед, ми хотіли б робити це разом з якомога більшою кількістю інших, щоб надати вагу цьому рішенню і надіслати найсильніший сигнал.
Народ Ізраїлю заслуговує на безпечне і мирне майбутнє, так само як і народ Палестини. Рівний суверенітет, рівна повага".
Водночас Санчес заявив після зустрічі в Осло з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Ґаром, що в Європі є "чіткі ознаки" того, що країни регіону готові визнати палестинську державу.
Гарріс додав, що Дублін продовжить обговорення з іншими країнами-однодумцями в Європі та за її межами, в тому числі на зустрічі лідерів ЄС наступного тижня.
- 2 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу і невдовзі це зробить "критична маса" країн ЄС.
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