Прем'єр Іспанії припустив, що невдовзі в ЄС буде "критична маса" держав, які визнають Палестину, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іспанські ЗМІ.

Державне інформагентство EFE, видання El Pais та La Vanguardia цитують Санчеса, який зробив ці неформальні заяви для журналістів у понеділок пізно ввечері в столиці Йорданії Аммані в перший день візиту до Йорданії, Катару та Саудівської Аравії.

У розмові з журналістами Педро Санчес висловив очікування, що Іспанія визнає Палестинську державу до липня, додавши, що, на його думку, незабаром в Євросоюзі буде "критична маса", яка підштовхне кілька держав-членів зайняти таку ж позицію, зазначає EFE.

На засіданні лідерів ЄС 22 березня прем'єр Іспанії заявив, що домовився з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії "зробити перші кроки" до визнання держави, яку проголосили палестинці на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази.

Тоді він сказав, що очікує, що визнання Палестинської держави відбудеться протягом поточної чотирирічної каденції парламенту, яка розпочалася минулого року.

У відповідь Ізраїль заявив чотирьом країнам, що їхній план є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.