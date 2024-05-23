Ізраїль розглядає кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії за визнання Палестини, - ЗМІ
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони оголосили про визнання Палестинської держави
Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело.
Зокрема серед кроків, які розглядаються: скасування візитів офіційних осіб Норвегії, Ірландії та Іспанії до Ізраїлю та відхилення віз для дипломатів цих країн. Це обмежило б їхню можливість відвідувати райони Західного берега річки Йордан, які знаходяться під контролем влади Палестини.
Ізраїль також розглядає можливість звернутися до США, щоб отримати дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх рішення. Також влада Ізраїлю може попросити Сполучені Штати спробувати переконати інші країни не наслідувати приклад цих трьох держав.
- 22 травня прем'єр-міністри Норвегії, Ірландії та Іспанії оголосили про офіційне визнання Палестинської держави. Рішення набуде чинності 28 травня. На це Ізраїль заявив, що відкликає своїх послів з країн.
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