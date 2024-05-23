Ізраїль розглядає кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії за визнання Палестини, - ЗМІ

Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело.

Зокрема серед кроків, які розглядаються: скасування візитів офіційних осіб Норвегії, Ірландії та Іспанії до Ізраїлю та відхилення віз для дипломатів цих країн. Це обмежило б їхню можливість відвідувати райони Західного берега річки Йордан, які знаходяться під контролем влади Палестини.

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до США, щоб отримати дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх рішення. Також влада Ізраїлю може попросити Сполучені Штати спробувати переконати інші країни не наслідувати приклад цих трьох держав.