У розвідці Південної Кореї назвали кількість ліквідованих і поранених на війні РФ проти України військових КНДР
Південнокорейська розвідка оприлюднила дані про втрати Північної Кореї на війні Росії проти Україні
Про це інформує Yonhap.
За даними південнокорейської розвідки, на війні проти України армія Північної Кореї зазнала значних втрат.
Так, загиблими розвідники називають 300 військовослужбовців, близько 2700 - пораненими.
Національна розвідувальна служба (NIS) поділилася цією інформацією з законодавцями під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки, за словами представника правлячої Партії народної влади Лі Сонг Квена.
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На підставі аналізу нещодавно отриманого агентством відеозапису бойових дій, NIS заявила, що пов'язує "масові втрати" північнокорейських солдатів з їхнім "нерозумінням сучасної війни", в тому числі з "марною" стріляниною по безпілотниках з далекої відстані.
Крім того, розвідувальне агентство Південної Кореї стверджує, що внаслідок ситуації на фронті Північна Корея застосовує радикальні методи, примушуючи своїх солдатів вчиняти самогубство, щоб "не потрапити в український полон живими".
Коментуючи трихвилинне відео, оприлюднене президентом України Володимиром Зеленським, на якому зафіксовано двох поранених північнокорейських солдатів у західній Курській області Росії, Лі зазначив, що військові "не виловлювали наміру втекти до Південної Кореї".
На відеозаписі один із солдатів заявив, що хоче залишитися в Україні, коли його запитали, чи хоче він повернутися додому.
За оцінками NIS, ці двоє солдатів служили в Головному розвідувальному управлінні, ключовому північнокорейському військовому розвідувальному агентстві.
- Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
- 12 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин зможе організувати обмін на українських воїнів, яких утримує Росія.
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