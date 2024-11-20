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Головна Війна з Росією Ажіотаж навколо ймовірного застосування ракети РС-26 "Рубеж" є виправданим, - Defense Express
Ексклюзив

Ажіотаж навколо ймовірного застосування ракети РС-26 "Рубеж" є виправданим, - Defense Express

Тетяна Нижник
20 листопада, 2024 середа
18:00
Війна з Росією ППО THAAD

Якщо для України є загроза застосування росіянами ракети РС-26 "Рубеж", то для захисту нам потрібна зброя від США

Зміст

Про це повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".

"Відкритим залишається питання, чи маємо ми засоби для збиття ракети РС-26 "Рубеж". Якщо ця ракета дійсно нам загрожує, нам потрібно буде звернутися до американців за більш потужними засобами, ніж Patriot, який створювався для збиття балістичних ракет малої дальності, таких як "Іскандер". Для збиття ракет середньої дальності нам потрібні системи, такі як THAAD, якими американці нещодавно прикривали Ізраїль. Також є два види наземних пускових установок в Збройних силах США під морську зенітну ракету SM-6, яка дуже дорога, але призначена збивати подібні ракети", - заявив він.

Киричевський каже, що ракета РС-26 "Рубеж" – відпрацьована розробка росіян, яка успішно пройшла випробування.

"Ракета вже давно готова до використання. РС-26 "Рубеж" була готова до прийняття на озброєння ще в 2018 році, згідно з оцінками росіян. Вона навіть готувалася до виробництва в рамках державної програми озброєння РФ на 2018 - 2025 роки. Кремль схоже вирішив обрати інший проєкт ракети середньої дальності, відомий як "Іскандер-К". Це крилата ракета, яка може летіти на відстань 1500 км. Її розміщення в Ленінградській області означало б, що пів Європи опинилося б під ядерним прицілом Росії", - розповів військовий експерт.

Влітку цього року у Кремлі заявили, що збираються розгорнути виробництво ракет малої та середньої дальності. Ймовірно, це був натяк на відновлення виробництва РС-26 "Рубеж".

"Ця ракета є малогабаритною міжконтинентальною балістичною ракетою з дальністю пуску від 2000 до 6000 км за їхнім задумом", - сказав Киричевський.

За його словами, росіяни ведуть цілеспрямовані роботи з посилення свого ракетного арсеналу, намагаючись повернутися до реалій холодної війни. Тому в українців дуже багато роботи на майбутнє, особливо після сьогоднішнього дня.

"Один із авторитетних міжнародних інститутів стратегічних досліджень нещодавно опублікував супутникові знімки, які показують, що росіяни, ймовірно, вирішили повернутися до радянських масштабів виробництва твердопаливних ракетних двигунів, які використовуються для міжконтинентальних балістичних ракет, таких як "Іскандери", С-300, С-400, а також РСЗВ, якими окупанти обстрілюють наших військових на полі бої", - додав він.

  • Низка посольств призупинили роботу після попередження про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. У МЗС назвали це нагнітанням.
  • У різних telegram-каналах поширювали інформацію про можливість завдання удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою.
  • Згодом в ГУР повідомили, що Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
США
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
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зброя для України
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