Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Країна-терорист проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", - йдеться в матеріалі.

Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для ІПСО РФ.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.