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Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару, - ГУР

Дар'я Куркіна
20 листопада, 2024 середа
14:36
Війна з Росією фейк, розсилка

Росіяни проводять інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи від імені ГУР МО повідомлення, що нібито сьогодні для міст існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару

Зміст

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Країна-терорист проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", - йдеться в матеріалі.

Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для ІПСО РФ.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.

  • 18 жовтня повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових.
Теги:
Новини
Україна
Росія
фейк
ГУР
Міністр оборони України
пропаганда
російські фейки
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