Росія запустила ІПСО проти України про загрозу "особливо масованого" удару, - ГУР
Росіяни проводять інформаційно-психологічну атаку проти українців, поширюючи від імені ГУР МО повідомлення, що нібито сьогодні для міст існує загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару
Про це інформує Головне управління розвідки.
"Країна-терорист проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні", - йдеться в матеріалі.
Розвідка наголошує, що такі повідомлення є фейками та містять типові граматичні помилки для ІПСО РФ.
"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", - закликають у ГУР.
- 18 жовтня повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових.
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