"До роботи в ТЦК залучать поляків": російська пропаганда вигадала новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворог створив фейкове відео, буцімто від платформи UNITED24. У ролику йдеться про те, що з грудня 2024 року в українських ТЦК та СП працюватимуть польські військові.
"Платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдивою. Метою - є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами", - йдеться у матеріалі.
У Центрі наголосили, що це вже не перше фейкове відео від росіян, яке спрямоване на створення напруженості з Польщею.
- 17 жовтня повідомлялось, що у Польщі скасували всі концерти Антіна Мухарського, відомого також як Орест Лютий, який мав представити програму "Лагідна та сувора українізація" та зібрати кошти на ЗСУ.
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