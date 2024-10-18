"До роботи в ТЦК залучать поляків": російська пропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог створив фейкове відео, буцімто від платформи UNITED24. У ролику йдеться про те, що з грудня 2024 року в українських ТЦК та СП працюватимуть польські військові.

"Платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдивою. Метою - є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами", - йдеться у матеріалі.

У Центрі наголосили, що це вже не перше фейкове відео від росіян, яке спрямоване на створення напруженості з Польщею.