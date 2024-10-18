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"До роботи в ТЦК залучать поляків": російська пропаганда вигадала новий фейк

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
02:30
Війна з Росією повістка

Російська пропаганда запустила фейк, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог створив фейкове відео, буцімто від платформи UNITED24. У ролику йдеться про те, що з грудня 2024 року в українських ТЦК та СП працюватимуть польські військові.

"Платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдивою. Метою - є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами", - йдеться у матеріалі.

У Центрі наголосили, що це вже не перше фейкове відео від росіян, яке спрямоване на створення напруженості з Польщею.

  • 17 жовтня повідомлялось, що у Польщі скасували всі концерти Антіна Мухарського, відомого також як Орест Лютий, який мав представити програму "Лагідна та сувора українізація" та зібрати кошти на ЗСУ.
     
Теги:
Україна
Росія
Польща
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
ТЦК
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