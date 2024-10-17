"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів

Про це Антін Мухарський повідомив у facebook.

У жовтні письменник, актор, телеведучий і музикант Антін Мухарський, який також використовує сценічне імʼя Орест Лютий, мав представити в Польщі музичну програму "Лагідна та сувора українізація" з новими піснями воєнного часу. Концерти були заплановані на 17 жовтня у Вроцлаві, 19 жовтня у Познані, 23 жовтня у Лодзі, 26 жовтня у Варшаві та 27 жовтня у Кракові.

Проте напередодні першого шоу артист повідомив, що весь концертний тур Польщею скасований. Причиною стала, за словами Мухарського, робота ФСБ. Він зазначив, що в містах країни всюди звучить російська мова, а сама Росія "максимально активізувала в Польщі радикальні антиукраїнські рухи".

Фото: скриншот з сайту antin.show

"Українофобія стає популярним трендом. Говорити на вулицях Польщі українською стає небезпечно. Російськомовні українці, котрі з початком війни перейшли на українську, знову повертаються в широке лоно "русского міра", який радісно приймає до своїх обіймів всіх, хто не здатен вчитися, рости над собою, аналізувати, критично мислити, словом - вилюднюватися. Всі шляхи деградації ведуть до Москви, яка знищує всіх, хто вказує на її людожерську сутність", - заявив Мухарський.

Він розповів, що росіяни спланували й успішно втілили кампанію з дискредитації концертного туру Ореста Лютого та Антіна Мухарського з метою збору коштів на підтримку аеробомберів підрозділу "Шалені коти".

"Одномоментний інформаційний удар по місцях проведення концертів (тисячі! коментарів на публічних сторінках закладів та концертних майданчиків з погрозами та обіцянками фізичної розправи над учасниками, глядачами та організаторами виступів). Десятки написаних під копірку листів від "глибоко обурених громадян", підключення "популярних блогерів" з середовища гастроіндустрії, "народних дружин", "громадянських рухів", "патріотично налаштованих активістів". Нам до цього не звикати. Почерк ФСБ не змінюється десятиліттями", - уточнив артист.

Антін Мухарський зазначив, що він не вперше стикається з погрозами, провокаціями та навіть замахами на життя через свою проукраїнську діяльність. Шоумен наголосив, що, попри заяви про скасування його концертів на вимогу польської громади, усі розуміють, що причина - ручні ботоферми ФСБ, "що вже захопили польський інформаційний простір, всіляко нав'язуючи антиукраїнський порядок денний".

"Дорогі брати поляки, ми вас любимо й уклінно дякуємо за неоціненну підтримку України! Ніяких звинувачень, ніякого негативу на вашу адресу від нас ви не почуєте і не побачите. Бо його нема. За роки активної боротьби з Росією ми навчилися відділяти фейки від правди", - додав Мухарський.

У Польщі він мав представити програму "Лагідна та сувора українізація" без цензури. На сайті Мухарського зазначається, що це "справжнє свято лютої русофобії".

