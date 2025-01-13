Тайвань фіксує зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю

Про це інформує Reuters.

Згідно зі звітом, кількість тайванців, звинувачених у шпигунстві, збільшилася з 48 у 2023 році до 64 у 2024 році.

Серед тих, хто був звинувачений минулого року, дві третини були чинними або відставними військовими. У звіті додали, що саме ці демографічні групи були "головною мішенню" проникнення Китаю на Тайвань.

Зокрема, як зазначили у відомстві, за допомогою злочинних угруповань, підпільних банків і релігійних груп деякі колишні військовослужбовці намагалися завербувати чинних солдатів з метою отримання секретної військової інформації або створення шпигунських мереж.

У деяких невстановлених випадках, згідно з доповіддю, гангстерів просили служити агентами для "саботажу" і підняття китайського прапора в разі китайського вторгнення; деяким відставним офіцерам було доручено зібрати фотографії і координати офісу іноземного уряду на Тайвані, щоб створити "команду снайперів" для "завдання з вбивства".