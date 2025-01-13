Тайвань фіксує зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю
Бюро національної безпеки Тайваню повідомило про суттєве зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю. У 2024 році 64 тайванців було звинувачено в шпигунській діяльності, що на третину більше порівняно з попереднім роком
Про це інформує Reuters.
Згідно зі звітом, кількість тайванців, звинувачених у шпигунстві, збільшилася з 48 у 2023 році до 64 у 2024 році.
Серед тих, хто був звинувачений минулого року, дві третини були чинними або відставними військовими. У звіті додали, що саме ці демографічні групи були "головною мішенню" проникнення Китаю на Тайвань.
Зокрема, як зазначили у відомстві, за допомогою злочинних угруповань, підпільних банків і релігійних груп деякі колишні військовослужбовці намагалися завербувати чинних солдатів з метою отримання секретної військової інформації або створення шпигунських мереж.
У деяких невстановлених випадках, згідно з доповіддю, гангстерів просили служити агентами для "саботажу" і підняття китайського прапора в разі китайського вторгнення; деяким відставним офіцерам було доручено зібрати фотографії і координати офісу іноземного уряду на Тайвані, щоб створити "команду снайперів" для "завдання з вбивства".
- У Китаї розпочали будівництво щонайменше п'яти нових барж, спеціально призначених для висадки десанту. Це може стати складовою військової стратегії Пекіна у разі спроби нападу на Тайвань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе