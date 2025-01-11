Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань, - ЗМІ

Про це повідомляє Naval News.

Оборонні аналітики помітили значне збільшення кількості таких барж на верфі в Гуанчжоу.

"На суднобудівній верфі в Гуанчжоу на півдні Китаю було помічено низку особливих і незвичних барж, щонайменше 3, але швидше за все, 5 і більше. Вони мають незвично довгі автомобільні мости, що тягнуться від їхніх носів. Така конфігурація робить їх особливо важливими для будь-якої майбутньої висадки військ КНР (Китайської Народної Республіки) на Тайванські острови", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, у конструкції барж передбачено дорожні прольоти завдовжки понад 120 метрів, які дають змогу досягти прибережних доріг або твердих поверхонь. Це забезпечує зручні умови для розвантаження інших суден під час десанту. Деякі баржі оснащені підйомними опорами, що надає їм стабільність навіть у складних погодних умовах.

Міжнародна суднобудівна верф Гуанчжоу (GSI) на острові Лунсюе відіграє ключову роль у військово-морській експансії Китаю. Вона відома своїми інноваційними проектами, такими як безекіпажні надводні судна та легкі авіаносці.

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Нові баржі нагадують трофейні судна, що використовувалися під час висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Як і ті, ці були побудовані надзвичайно швидко і за новими проєктами. Хоча менший прототип існував ще у 2022 році, партія цих барж з'явилася лише нещодавно.

Як стверджують аналітики видання, будівництво барж свідчить про потенційну готовність Китаю до військових операцій. Водночас вони можуть не тільки виконувати військові завдання, а й використовуватись у цивільних цілях, проте їх велика місткість та специфіка свідчать про військову мету.

Доктор Емма Солсбері, науковий співробітник з питань морської енергетики у Раді з геостратегії, заявила, що "будь-яке вторгнення на Тайвань з материка потребуватиме великої кількості кораблів для швидкого транспортування особового складу і техніки через протоку, особливо наземних засобів, таких як бронетехніка".

На її переконання, ці баржі чудово підходять для такої задачі.

Дем’єн Саймон, аналітик з питань оборони, підкреслив, що нові баржі можуть ефективно синхронізуватися з китайськими поромами, які вже використовуються для перевезення важкої техніки.

Як підсумок експерти зазначили, що вважається, що на Тайвані є обмежена кількість пляжів для висадки десанту, але нові баржі дозволяють Китаю обирати нові маршрути для висадки, ускладнюючи оборону Тайваню. Це означає, що КНР може організувати десант навіть у районах, які раніше вважалися непридатними для таких операцій