Тайвань звинувачує Китай у пошкодженні підводного кабелю

Про це повідомляє Financial Times.

За даними телекомунікаційної компанії Chunghwa Telecom та берегової охорони Тайваню, 3 січня судно Shunxing39 могло спричинити пошкодження кабелю неподалік порту Кілунг.

І хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник - громадянин Китаю Го Веньцзе.

Після інциденту Chunghwa Telecom швидко перенаправила передачу даних на інші міжнародні кабелі, однак у Тайвані висловлюють занепокоєння, що Китай може нібито навмисно перервати комунікаційні зв’язки під час можливих спроб захоплення острова.

Як пише FT, пошкоджений кабель є частиною глобальної мережі Trans-Pacific Express Cable System (TPE), яка з'єднує Тайвань зі США. Його експлуатацією займається консорціум, до якого входять Chunghwa Telecom, американський AT&T, японський NTT, Korea Telecom, а також китайські China Telecom і China Unicom.

Представник берегової охорони Тайваню зазначив, що вони не змогли допитати капітана судна, адже воно покинуло зону події. У зв’язку з цим Тайвань звернувся до Південної Кореї, куди судно має прибути в порт Пусан найближчими днями.

Супутникові дані й сигнал автоматичної ідентифікаційної системи судна підтвердили, що Shunxing-39 було в зоні розриву кабелю та саме там підіймало якір. Тайвань очікує, що Південна Корея допоможе провести допит екіпажу судна для з’ясування обставин інциденту.