Тайвань звинувачує Китай у пошкодженні підводного кабелю
Тайвань звинуватив Китай у тому, що його судно пошкодило підводний кабель звʼязку. Тайбей також звернувся по допомогу в розслідуванні інциденту до Південної Кореї
Про це повідомляє Financial Times.
За даними телекомунікаційної компанії Chunghwa Telecom та берегової охорони Тайваню, 3 січня судно Shunxing39 могло спричинити пошкодження кабелю неподалік порту Кілунг.
І хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник - громадянин Китаю Го Веньцзе.
Після інциденту Chunghwa Telecom швидко перенаправила передачу даних на інші міжнародні кабелі, однак у Тайвані висловлюють занепокоєння, що Китай може нібито навмисно перервати комунікаційні зв’язки під час можливих спроб захоплення острова.
Як пише FT, пошкоджений кабель є частиною глобальної мережі Trans-Pacific Express Cable System (TPE), яка з'єднує Тайвань зі США. Його експлуатацією займається консорціум, до якого входять Chunghwa Telecom, американський AT&T, японський NTT, Korea Telecom, а також китайські China Telecom і China Unicom.
Представник берегової охорони Тайваню зазначив, що вони не змогли допитати капітана судна, адже воно покинуло зону події. У зв’язку з цим Тайвань звернувся до Південної Кореї, куди судно має прибути в порт Пусан найближчими днями.
Супутникові дані й сигнал автоматичної ідентифікаційної системи судна підтвердили, що Shunxing-39 було в зоні розриву кабелю та саме там підіймало якір. Тайвань очікує, що Південна Корея допоможе провести допит екіпажу судна для з’ясування обставин інциденту.
- 18 листопада в Балтійському морі обірвався підводний кабель C-Lion1 довжиною 1173 км між Фінляндією та Німеччиною. Згодом ще один пошкоджений підводний телекомунікаційний кабель виявили між Литвою та Швецією.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що це могла бути диверсія.
- Водночас слідчі підозрюють, що суховантаж Китаю Yi Peng 3 міг навмисно проволочити якір по дну Балтійського моря з метою пошкодити два кабелі звʼязку між Литвою, Фінляндією та Німеччиною.
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