"Ніякої Росії не існує", "Путін не знає, що робить", "я був дегенератом": лідер перших молодіжних рухів РФ Василь Якеменко ошелешив своїм інтерв'ю

Його інтерв'ю маловідомому блогеру Станіславу Роженькову вийшло 5 січня 2025 року, але привернуло увагу й стало предметом обговорення у росЗМІ (як офіційних, так і опозиційних) цими вихідними, 11-12 січня.

53-річний Якеменко поділився тим, що насправді думає про свою країну, її керівників, війну та чиновництво, а також про власну діяльність на високих посадах. Зокрема, як він сам висловився, усі його зусилля під час перебування у владі були для власного збагачення.

Росія. Війна

"Сьогодні, на мій погляд, ніякої Росії не існує... Для мене існує 140 мільйонів людей, які розмовляють російською і які за останнє століття або двохсотліття взаємин один з одним певним чином сформували свою картину світу".

"Це 140 мільйонів людей, які є внутрішньо надзвичайно зневіреними, самотніми, і які повністю не уявляють за що їм зачепитися у своєму повсякденному житті. Все ж таки, знаєте, щоб взяти 3 мільйони (рублів - ред.) й піти "захищати батьківщину", це треба вже дійти до певної межі втрати уявлення про те, що таке життя. Адже навіть для того, щоб віддати життя, його треба, все-таки, мати? Адже так? Це не така проста задачка. Я сказав би так: для цих 140 мільйонів, як не дивно, відкрито безліч доріг. Не для Росії, а для цих 140 мільйонів".

"Останні 100 років абсолютного, безперервного відчаю та відмови від будь-якого власного життя, як на мене, справили на нас усіх враження".

Путін

"Він не розуміє, що відбувається. Він щиро не розуміє, що відбувається. Він мужик такий рішучий, хоче щось зробити, він навіть не розуміє, де і що не так він робить. А коли навпроти нього сідають ось ці всі хлопці, які в космосі живуть, починають йому давати поради, один дурніший за другого. І ось він такий сидить і запитує себе: "То я 30 років при владі. Що я зробив, що я ще можу зробити? За що не потягнеш - нічого не виходить".

"І ось ти сидиш нагорі, маєш повну ілюзію, що ти можеш щось зробити. І з'ясовується, що все, що можеш зробити, дорогу побудувати і нашльопати цих бетонних блоків".

"Так, це усе, що він (Путін - ред.) зробив, це жахіття".

Сурков

"Суркову не було пробачено його власне уявлення про те, що Росії потрібна двопартійна система, що Медведєв міг би стати лідером другої партії і що Володимиру Володимировичу Путіну потрібно потроху посунути свої амбіції і припустити, що в Росії можна будувати відносини з людьми не тільки на основі безперервного насильства над ними у тій чи іншій формі, а в якійсь конкурентній боротьбі. Це був погляд Суркова. Це моя думка. Те, що його вибили звідусіль, було пов'язано з тим, що ця думка не просто була неприйнятною, а про неї навіть не варто було б казати".

Призначення "Наших"

"Це мав бути інструмент лояльності, інструмент придушення, інструмент пропаганди".

Російське чиновництво

"Якби в мене не було такого глибокого досвіду, мені могло б здаватися, що десь у якихось ешелонах є якісь люди, вони зовсім інші. Ні, я можу стверджувати, що ніяких ешелонів, ніяких особливих людей, усі абсолютно однакові".

Причина звільнення

"Я не захистив батьківщину, я мав (після виборів до держдуми 2011 року - ред.) вивести на площі сотні тисяч людей, які відпи*дять усіх "білолінточників" та усіх, хто має взагалі своє незрозуміле бажання щось тут розповідати, як нам жити".

Збагачення на посаді

"Я заробив багато грошей... Я побудував собі будинок, і не один... Відклав пекельну кількість грошей, золото та діаманти. Я час від часу відпилюю шматок та продаю".

Про себе

"Якби я свого часу не усвідомив гостро, що я - абсолютний дегенерат, причому дегенерат, що працює в уряді, що працює у Кремлі, я би ніколи в житті не зміг зрозуміти бодай трохи того, що я на сьогоднішній день зрозумів".