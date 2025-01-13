Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Ніякої Росії не існує", "Путін не знає, що робить", "я був дегенератом": лідер перших молодіжних рухів РФ Василь Якеменко ошелешив своїм інтерв'ю

"Ніякої Росії не існує", "Путін не знає, що робить", "я був дегенератом": лідер перших молодіжних рухів РФ Василь Якеменко ошелешив своїм інтерв'ю

Анатолій Буряк
13 січня, 2025 понедiлок
06:20
Світ Ексголова Росмолоді Василь Якеменко під час інтерв'ю

Перший керівник федеральної агенції "Росмолодь", засновник та лідер кремлівських молодіжних рухів "Ті, що йдуть разом" та "Наші" Василь Якеменко, що протягом 12 років (2000-2012) відповідав за молодіжну політику Путіна, шокував російські еліти та медіа низкою відвертих зізнань

Зміст

Його інтерв'ю маловідомому блогеру Станіславу Роженькову вийшло 5 січня 2025 року, але привернуло увагу й стало предметом обговорення у росЗМІ (як офіційних, так і опозиційних) цими вихідними, 11-12 січня.

53-річний Якеменко поділився тим, що насправді думає про свою країну, її керівників, війну та чиновництво, а також про власну діяльність на високих посадах. Зокрема, як він сам висловився, усі його зусилля під час перебування у владі були для власного збагачення.

Росія. Війна

"Сьогодні, на мій погляд, ніякої Росії не існує... Для мене існує 140 мільйонів людей, які розмовляють російською і які за останнє століття або двохсотліття взаємин один з одним певним чином сформували свою картину світу".

"Це 140 мільйонів людей, які є внутрішньо надзвичайно зневіреними, самотніми, і які повністю не уявляють за що їм зачепитися у своєму повсякденному житті. Все ж таки, знаєте, щоб взяти 3 мільйони (рублів - ред.) й піти "захищати батьківщину", це треба вже дійти до певної межі втрати уявлення про те, що таке життя. Адже навіть для того, щоб віддати життя, його треба, все-таки, мати? Адже так? Це не така проста задачка. Я сказав би так: для цих 140 мільйонів, як не дивно, відкрито безліч доріг. Не для Росії, а для цих 140 мільйонів".

"Останні 100 років абсолютного, безперервного відчаю та відмови від будь-якого власного життя, як на мене, справили на нас усіх враження".

Путін

"Він не розуміє, що відбувається. Він щиро не розуміє, що відбувається. Він мужик такий рішучий, хоче щось зробити, він навіть не розуміє, де і що не так він робить. А коли навпроти нього сідають ось ці всі хлопці, які в космосі живуть, починають йому давати поради, один дурніший за другого. І ось він такий сидить і запитує себе: "То я 30 років при владі. Що я зробив, що я ще можу зробити? За що не потягнеш - нічого не виходить".

"І ось ти сидиш нагорі, маєш повну ілюзію, що ти можеш щось зробити. І з'ясовується, що все, що можеш зробити, дорогу побудувати і нашльопати цих бетонних блоків".

"Так, це усе, що він (Путін - ред.) зробив, це жахіття".

Сурков

"Суркову не було пробачено його власне уявлення про те, що Росії потрібна двопартійна система, що Медведєв міг би стати лідером другої партії і що Володимиру Володимировичу Путіну потрібно потроху посунути свої амбіції і припустити, що в Росії можна будувати відносини з людьми не тільки на основі безперервного насильства над ними у тій чи іншій формі, а в якійсь конкурентній боротьбі. Це був погляд Суркова. Це моя думка. Те, що його вибили звідусіль, було пов'язано з тим, що ця думка не просто була неприйнятною, а про неї навіть не варто було б казати".

Призначення "Наших"

"Це мав бути інструмент лояльності, інструмент придушення, інструмент пропаганди".

Російське чиновництво

"Якби в мене не було такого глибокого досвіду, мені могло б здаватися, що десь у якихось ешелонах є якісь люди, вони зовсім інші. Ні, я можу стверджувати, що ніяких ешелонів, ніяких особливих людей, усі абсолютно однакові".

Причина звільнення

"Я не захистив батьківщину, я мав (після виборів до держдуми 2011 року - ред.) вивести на площі сотні тисяч людей, які відпи*дять усіх "білолінточників" та усіх, хто має взагалі своє незрозуміле бажання щось тут розповідати, як нам жити".

Збагачення на посаді

"Я заробив багато грошей... Я побудував собі будинок, і не один... Відклав пекельну кількість грошей, золото та діаманти. Я час від часу відпилюю шматок та продаю".

Про себе

"Якби я свого часу не усвідомив гостро, що я - абсолютний дегенерат, причому дегенерат, що працює в уряді, що працює у Кремлі, я би ніколи в житті не зміг зрозуміти бодай трохи того, що я на сьогоднішній день зрозумів".

Теги:
Новини
Росія
політика
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Туркі Аль аш-Шейх
Автор Влад Дідусь
11 січня, 2025 субота
"Сказав, що буде битись": Туркі Аль аш-Шейх розповів, що йому пообіцяв Усик
Київ
-1.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 січня
07:37
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
Через 5 днів після атаки БПЛА у РФ заявили про ліквідацію відкритого горіння на нафтобазі в Енгельсі
07:22
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті знищили 1510 російських окупантів
07:16
У Бурятії зійшли з рейок 22 вагони, пошкоджено колію
07:15
Оновлено
армія КНДР
У розвідці Південної Кореї назвали кількість ліквідованих і поранених на війні РФ проти України військових КНДР
07:09
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
"Одне з найтяжчих рішень": директор ФБР Крістофер Рей достроково оголосив про відставку
06:25
Пожежі, Лос-Анджелес
Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані
06:12
Оновлено
атака Запоріжжя 12.01.25
Атака РФ у ніч на 13 січня: в Запоріжжі є постраждалі, на Сумщині загорівся оздоровчий дитячий центр
05:47
Оновлено
Зоран Міланович, Хорватія
Другий тур президентських виборів у Хорватії: лідирує чинний очільник держави Міланович
05:29
"Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну
00:48
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пісторіус заперечив дані Spiegel про нібито блокування Шольцом нового пакета допомоги для України
00:21
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні, пошкоджено електро- і тепломережі
2025, неділя
12 січня
23:47
Іран
Іран розпочав масштабні навчання з протиповітряної оборони біля ключових ядерних об’єктів
23:16
Володимир Зеленський
Ситуація у 155-й ОМБр: Бутусов заявив, що Зеленський дав розпорядження зупинити формування нових бригад
22:19
З початку доби на фронті сталося 124 боєзіткнення, з них 50 на Покровському напрямку: там РФ втратила 376 окупантів
22:07
Руслан Ганущак
На фронті загинув воєнний фотограф Руслан Ганущак
21:55
Пожежі, Лос-Анджелес
Україна запропонувала США допомогу щодо ліквідації масштабної пожежі в Каліфорнії, - Зеленський
21:11
Александар Вучич
Вучич запропонував Сербію для проведення зустрічі між Путіним і Трампом
20:59
Ексклюзив
Зоран Міланович
"У мене немає доказів, що Міланович є проросійським": експертка-балканістка Гелетій про вибори в Хорватії
20:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Це в жодному випадку не тривалий мир і не якесь там перемир'я року чи перемир'я століття": сходознавець Якубович про мир у Газі
20:50
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Армія РФ контролює 70% Торецька на Донеччині, - розвідка Британії
20:36
На фото: Олександр Дугін
Ідеолог рашизму Дугін пояснив, чим йому до вподоби Трамп і чого він від нього очікує
20:29
Куп'янськ
РФ атакувала цивільну інфраструктуру в Куп'янську: загинув місцевий
20:28
Володимир Зеленський
Україна готова передавати до КНДР полонених солдатів, якщо Кім Чен Ин організує повернення українських воїнів з полону РФ
20:11
Огляд
Чотири доби вогню в Енгельсі, БПЛА у Ленінградській області та у Татарстані на НПЗ "ТАНЕКО": де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:05
OPINION
Цукерберг капітулював перед Трампом
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
Було очевидною помилкою сподіватися, що тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно: Зеленський щодо критики з боку Фіцо
19:23
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"Для росіян було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові": старший сержант 80-ї ОДШБр Гайдащук про Курщину
19:05
Майк Волц
Крим, окуповані території, мобілізаційний вік в Україні, Гренландія: радник Трампа Майк Волц виступив із серією заяв
19:01
Окупанти вдарили по лікарні в Мирнограді на Донеччині
19:00
Інтерв’ю
Вадим Кабанчук
Коли впаде режим Путіна в Росії, то Лукашенко і місяця не протримається в Білорусі, — представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Кабанчук
18:40
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
З погляду Путіна, заяви Трампа – це імперіалістичні прагнення, - Брайза
18:11
Ексклюзив
"Позиції української Вікіпедії дуже хороші, але гірші, ніж минулого року": співзасновник ГО "Вікімедіа Україна" Юрій Пероганич
18:07
Інтерв’ю
Віра Агеєва
Зумів пройти крізь цю підлу добу майже безгрішним: літературознавиця Віра Агеєва про творчий шлях поета Максима Рильського
18:03
OPINION
Чому Трамп — реакція на хворобу, але не ліки
17:58
Прапор Словаччини
Словацька делегація вирушила до Росії для перемовин щодо постачання газу, але Польща заборонила їй летіти над своєю територією
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
Є лінія подій, яку Трамп не може змінити, - російський опозиційний експерт із Праги Морозов
17:19
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували дроном рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
17:06
Дмитро Кулеба
Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина
16:06
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"
16:05
Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV