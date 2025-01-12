На фронті загинув воєнний фотограф Руслан Ганущак
На війні проти російських загарбників загинув фотограф і оператор, військовослужбовець Збройних Сил України з Івано-Франківська Руслан Ганущак
Про це повідомляють прессекретарка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович і Детектор медіа.
"Загинув мій друг. Руслан Ганущак - це людина-легенда, і я хочу, щоб про його працю заради перемоги знали всі", - написала Коцкович.
Руслан Ганущак, відомий за позивним "Остап", розпочав свою діяльність як воєнний оператор у 2014 році у складі батальйону "Азов". Він став одним із документалістів війни на Донбасі, фіксуючи злочини російських військових.
Його роботи були представлені у США, Британії та інших країнах світу, привертаючи увагу до боротьби України за свободу.
14 квітня Руслану Ганущаку мало виповнитися 55 років.
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