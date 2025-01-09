На війні загинув хореограф і переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков - воїн 24-ї ОМБр

Про це повідомляє Новий канал.

Зазначається, що Володимир загинув 6 січня під час бойового завдання. Військовому було 30 років.

Раков долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни у 2022 році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила.

"Ти танцював - а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти Божественний", - згадує телеведуча Ольга Фреймут.

Володимир Раков став переможцем 6 сезону талант-шоу "Танцюють всі!" у 2013 році. Чоловік знімався у кліпах Насті Каменских NK, Макса Барских, Время и Стекло, Onuka, Мішель Андраде та інших артистів.