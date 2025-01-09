На війні загинув хореограф і переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков - воїн 24-ї ОМБр
На війні проти російських загарбників загинув український хореограф, переможець 6 сезону "Танцюють всі!" і воїн 24-ї ОМБр Володимир Раков
Про це повідомляє Новий канал.
Зазначається, що Володимир загинув 6 січня під час бойового завдання. Військовому було 30 років.
Раков долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни у 2022 році та служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила.
"Ти танцював - а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти Божественний", - згадує телеведуча Ольга Фреймут.
Володимир Раков став переможцем 6 сезону талант-шоу "Танцюють всі!" у 2013 році. Чоловік знімався у кліпах Насті Каменских NK, Макса Барских, Время и Стекло, Onuka, Мішель Андраде та інших артистів.
- Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 34-річний військовослужбовець, поет і прозаїк Олексій Безпальцев.
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