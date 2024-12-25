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Головна Культура На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев

На фронті загинув письменник та військовий Олексій Безпальцев

Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
14:56
Культура

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 34-річний військовослужбовець, поет і прозаїк Олексій Безпальцев

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Про це повідомляє PEN Ukraine.

"На фронті у віці 34 років загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев. Повідомляється, що він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До того рік тримав оборону на Покровському", - написали в PEN Ukraine.

Олексій Безпальцев — харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами.

"Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій Шляпа Безпальцев", — написав про нього один зі знайомих.

Як зазначає "Читомо", за життя Безпальцев устиг видати дві збірки оповідань, брав участь у численних літературних слемах. Його мобілізували, після чого він близько року воював на Покровському напрямку, а потім — на Куп’янському.

"Серед харківського творчого "молодняка", серед цих усіх поетів із сильними голосами, пафосом і учнівськими (часто підлітковими) текстами інколи трапляються справжні таланти, деякі з яких виходять далеко за межі пересічного літературного вечора. На статус такого собі крутезного письменника, твори котрого порушують серйозні, навіть вічні проблеми, претендує Безпальцев", — зазначив про творчість поета Арсеній Троян на порталі "Буквоїд".

Про дату й місце прощання повідомлять додатково.

 

Теги:
Новини
військові
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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