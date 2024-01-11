Режисером шоу дружини Пєскова Навки виявився український хореограф Козарь
Постановником шоу на льоду "Вечори на хуторі" фігуристки Тетяни Навки, дружини прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова під вкрадену українську музику став закарпатець Василь Козарь
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив режисер Олег Бондарчук.
З 22 грудня по 7 січня у Москві показували льодову виставу "Вечори на хуторі" уродженки Дніпра, російської фігуристки Тетяни Навки, яка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Події шоу за сюжетом розгорталися на Полтавщині, яку росіяни назвали "півднем Росії", а в самій виставі росіяни використали легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича та пісні Христини Соловій, які вони переклали російською.
Тепер зʼясувалося, що хореографом-постановником цього дійства став уродженець Мукачева Василь Козарь. Український хореограф став популярним, перемігши у 2012 році в українському шоу "Танцюють всі - 4", згодом він заснував Kozar Dance Theatre, співпрацював з українською співачкою Alloise. Танцівники Kozar Dance Theatre брали участь у відео VIDLIK гурту ONUKA, сам Козарь свого часу працював на "1+1" головним хореографом "Танців з зірками", був постановником одного з концертів Тіни Кароль, ставив "Міс Україна-2017" та був обличчям українського бренду Fredinskaya Jewelry.
Фото: Vklybe
Раніше повідомлялося, що фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, представила у Москві льодове шоу за оповіданням Миколи Гоголя, використавши українську музику. Тетяна Навка – уродженка Дніпра. Фігуристка активно підтримує російську війну проти України, вона також не приховує, що шоу є елементом пропаганди, адже наголошує, що Україна - це "південь Росії", а українську культуру вважає частиною "різноманітної російської".
Згодом українська співачка Христина Соловій оголосила, що має намір судитися з Тетяною Навкою за порушення авторських прав.
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