Режисером шоу дружини Пєскова Навки виявився український хореограф Козарь

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив режисер Олег Бондарчук.

З 22 грудня по 7 січня у Москві показували льодову виставу "Вечори на хуторі" уродженки Дніпра, російської фігуристки Тетяни Навки, яка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Події шоу за сюжетом розгорталися на Полтавщині, яку росіяни назвали "півднем Росії", а в самій виставі росіяни використали легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича та пісні Христини Соловій, які вони переклали російською.

Тепер зʼясувалося, що хореографом-постановником цього дійства став уродженець Мукачева Василь Козарь. Український хореограф став популярним, перемігши у 2012 році в українському шоу "Танцюють всі - 4", згодом він заснував Kozar Dance Theatre, співпрацював з українською співачкою Alloise. Танцівники Kozar Dance Theatre брали участь у відео VIDLIK гурту ONUKA, сам Козарь свого часу працював на "1+1" головним хореографом "Танців з зірками", був постановником одного з концертів Тіни Кароль, ставив "Міс Україна-2017" та був обличчям українського бренду Fredinskaya Jewelry.

Фото: Vklybe

Раніше повідомлялося, що фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, представила у Москві льодове шоу за оповіданням Миколи Гоголя, використавши українську музику. Тетяна Навка – уродженка Дніпра. Фігуристка активно підтримує російську війну проти України, вона також не приховує, що шоу є елементом пропаганди, адже наголошує, що Україна - це "південь Росії", а українську культуру вважає частиною "різноманітної російської".

Згодом українська співачка Христина Соловій оголосила, що має намір судитися з Тетяною Навкою за порушення авторських прав.