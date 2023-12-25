Під пісню Соловій та "Щедрик": дружина Пєскова Навка поставила у РФ шоу на льоду "Вечори на хуторі" 

Відео з вистави оприлюднене в Instagram Navka Show.

Уродженка Дніпра, російська фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, зрежисувала льодову виставу "Вечори на хуторі", взявши за основу збірку повістей Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Шоу на льоду, події якого за сюжетом розгортаються на Полтавщині, показуватимуть у Москві з 22 грудня по 7 січня.

Росіяни у своєму шоу використали не лише український сюжет, а у музику. Так, у виставі на льоду фігуристи виступають під легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича, який вони переклали російською. Також однією з композиції, під яку розгортається шоу у Москві, є музика з пісні Христини Соловій "Тримай".

У костюмах, у яких виступали російські артисти, були використані елементи українського традиційного вбрання: до кокошників почепили стрічки та квіти, як на українських вінках, а частину артистів вивели на лід у костюмах з елементами української вишивки.

Сама Навка не приховує, що шоу є елементом пропаганди, адже наголошує, що Україна - це "південь Росії", а українську культуру вважає частиною "різноманітної російської".

"З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя Шахріяра ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури", - зазначає вона у коментарі, оприлюдненому на сайті Navka Show.



