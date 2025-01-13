Росіяни перекидають до Криму системи ППО з інших ділянок фронту, - "Атеш"
Окупанти нарощують сили ППО біля аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму, перекидаючи техніку з інших ділянок фронту
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Агенти руху "Атеш" провели розвідку на військовому аеродромі "Гвардійське" поблизу Сімферополя, який росіяни активно використовують для базування авіації та логістики в Криму. Вони зафіксували істотне збільшення систем протиповітряної оборони, зокрема, виявили велику кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.
В "Атеш" зазначили, що цей аеродром є стратегічно важливим для повітряної підтримки та постачання російських військ на півдні України.
Координати: 45.120762527, 33.957715465
"Ми зазначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться в повідомлення.
Вся зібрана інформація була передана Силам оборони України.
- У тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, російські загарбники розміщують свої опорні пункти у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя.
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