Росіяни перекидають до Криму системи ППО з інших ділянок фронту, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Агенти руху "Атеш" провели розвідку на військовому аеродромі "Гвардійське" поблизу Сімферополя, який росіяни активно використовують для базування авіації та логістики в Криму. Вони зафіксували істотне збільшення систем протиповітряної оборони, зокрема, виявили велику кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

В "Атеш" зазначили, що цей аеродром є стратегічно важливим для повітряної підтримки та постачання російських військ на півдні України.

Координати: 45.120762527, 33.957715465

"Ми зазначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться в повідомлення.

Вся зібрана інформація була передана Силам оборони України.