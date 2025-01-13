Зараз головним викликом для ЗСУ є стримувати просування ворога в напрямку Курахового, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді просування російської армії навколо Курахового уповільнилося після того, як противник зайняв Курахівську ТЕС і трубні заводи. Навіть у зведеннях Генерального штабу Курахівський напрямок замінений на Покровський. Фактично, ця ділянка зараз тримається як Покровська. Разом з тим, зараз головне завдання для української армії – стримати просування противника з півночі від Курахового, де ворог намагається рухатися на захід в напрямку Андріївки. Далі, спускаючись на Андріївку, ворог може вийти на Константинополь. Ця траса додає ризиків українським військовим. ЗСУ потрібно зупиняти ворога на цьому напрямку, щоб він не міг просунутися далі", - зазначив Згурець.