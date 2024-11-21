Використовувати без ядерного боєзаряду нема сенсу: Defense Express про міжконтинентальну ракету "Рубеж"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо міжконтинентальної балістичної ракети "Рубеж" подають дані, що вона може нести загальну масу бойової частини до 1200 кг. Використовувати її у звичайному спорядженні просто нема жодного сенсу, тому що цінник цієї ракети починається щонайменше з $50 млн, а ефект від вибуху у 1,5 кг тротилового еквівалента не буде настільки руйнівним", - прокоментував Валерій Рябих.

За його словами, подібний ефект може бути досягнутий і з використанням інших ракет.

"Треба розуміти, що таку ракету розробляли та випробовували з тротиловим еквівалентом лише для того, щоб потім встановити туди ядерний боєзаряд. Бо в іншому вигляді застосування цієї ракети - необґрунтовано нічим", - підкреслив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.