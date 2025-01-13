"Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну

Про це повідомила "Німецька хвиля".

Положення, яке містило засудження агресії РФ в Україні, запропонував додати до передвиборчої програми депутат бундестагу Альбрехт Ґлазер. У його пропозиції було чітко зазначено, що РФ "нехтує багатьма нормами міжнародного права війни щодо захисту цивільного населення", і тому АдН "засуджує поведінку президента Путіна". Депутат також зауважив, що у 85-сторінковому проєкті програми партії на виборах до бундестагу "немає жодного слова" критики нападу Росії на Україну.

Проте таку ініціативу не підтримали його однопартійці. 69% із близько шести сотень делегатів з'їзду проголосували проти.

Відтак в ухваленому проєкті передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини" війну в Україні згадано лише побіжно.

"Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС", – зазначено в проєкті документа.