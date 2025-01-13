"Альтернатива для Німеччини" відмовилася внести в передвиборчу програму пункт із засудженням вторгнення РФ в Україну
Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на з'їзді в Саксонії у неділю, 12 січня, проголосувала проти внесення до своєї передвиборчої програми пункту із засудженням вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила "Німецька хвиля".
Положення, яке містило засудження агресії РФ в Україні, запропонував додати до передвиборчої програми депутат бундестагу Альбрехт Ґлазер. У його пропозиції було чітко зазначено, що РФ "нехтує багатьма нормами міжнародного права війни щодо захисту цивільного населення", і тому АдН "засуджує поведінку президента Путіна". Депутат також зауважив, що у 85-сторінковому проєкті програми партії на виборах до бундестагу "немає жодного слова" критики нападу Росії на Україну.
Проте таку ініціативу не підтримали його однопартійці. 69% із близько шести сотень делегатів з'їзду проголосували проти.
Відтак в ухваленому проєкті передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини" війну в Україні згадано лише побіжно.
"Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС", – зазначено в проєкті документа.
- Позачергові вибори до бундестагу пройдуть 23 лютого 2025 року. Від Соціал-демократичної партії Німеччини кандидатом у канцлери є чинний очільник уряду, прибічник обмежень у військовій допомозі Україні Олаф Шольц.
- Від опозиційного ХДС/ХСС балотується Фрідріх Мерц, який не проти передачі ЗСУ далекобійної зброї.
- "Альтернатива для Німеччини" на своєму передвиборчому з'їзді висунула кандидаткою в канцлери ФРН 45-річну економістку Алісу Елізабет Вейдель. Днями її відкрито підтримав американський мультимільярдер, спонсор виборчої кампанії Дональда Трампа Ілон Маск, який записав годинне інтерв'ю з Вайдель. Своїм кумиром Вайдель називає Маргарет Тетчер, категорично виступає проти збільшення кількості вихідців з ісламських країн у Німеччині, в чому звинувачує міграційну політику ЄС; вважає, що Євросоюз потрібно реформувати, а якщо це не вийде, то "кожній країні-учасниці має бути надане право вирішити на референдумі, залишатись в складі ЄС чи ні". У передвиборчій промові вона пообіцяла позбутися вітрових електростанцій і "знову запустити "Північний потік", справні АЕС і збільшити час роботи ТЕС.
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