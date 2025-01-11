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Головна Світ "Альтернатива для Німеччини" затвердила кандидаткою у канцлери Алісу Вайдель, що обіцяє знести вітрові електростанції та видворити нелегалів

"Альтернатива для Німеччини" затвердила кандидаткою у канцлери Алісу Вайдель, що обіцяє знести вітрові електростанції та видворити нелегалів

Анатолій Буряк
11 січня, 2025 субота
22:46
Світ Аліса Вейдель ("Альтернатива для Німеччини")

На передвиборчому з'їзді партії "Альтернатива для Німеччини", яку зазвичай оцінюють як крайньо праву чи правопопулістську й при цьому проросійську, кандидаткою у канцлери ФРН було висунуто 45-річну економістку Алісу Елізабет Вейдель

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Відео з її програмною промовою опубліковано на офіційному YouTube-каналі політикині. Основні тези з виступу Вайдель також оприлюднено німецьким телеканалом N-TV.

У своєму виступі кандидатка у федеральні канцлери Німеччини зупинилася передусім на темах енергетики, спільноти ЛГБТ+ та міграційної політики. 

"Знесемо усі вітряки", "виженемо професорів"

"Ми знову запустимо Північний потік!", - кричала вона під оплески про газопровід з Росії", - передає N-TV.

Не менш емоційно Вайдель пообіцяла й позбутися вітроелектростанцій. "Коли ми станемо за кермо, ми знесемо усі вітряки". І далі: "Геть ці вітряки ганьби!". 

"Справні атомні електростанції" у випадку її приходу до влади буде знову запущено, а на вугільних ТЕС "збільшать час роботи".  

"Чи повинна я казати, що ми будемо робити, коли ми станемо при владі? Ми закриємо всі гендерні дослідження та виженемо усіх цих професорів", - сказала Вайдель. Мова про університети Німеччини, що, за її словами, перетворюються на "розплідники квір-пробуджених кадрів".

Учасників з'їзду Вайдель закликала докласти зусиль аби випередити за кількістю голосів помірковану праву коаліцію ХДС/ХСС, яка нібито копіює програму "Альтернативи для Німеччини".

"Німецький кордон закрито"

У перші 100 днів участі в уряді AfD, як наголосила Вайдель, "повністю закриє кордони та розверне всіх, хто в'їжджає в країну нелегально та без документів". "Буде дуже чітке оголошення всьому світу: "Німецький кордон закрито", - сказала кандидатка у федеральні канцлери. 

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На додачу, якщо AfD приєднається до уряду, Німеччина також вийде зі спільної системи надання притулку ЄС, зазначила Вайдель. Її міграційна політика нагадуватиме дії нинішнії урядів Угорщини та Нідерландів, акцентувала політикиня.

Що раніше казала Вайдель

Адольфа Гітлера в студії N-TV за день до з'їзду, 10 січня, назвала "лівим політиком".

Своїм кумиром називає Маргарет Тетчер, категорично проти збільшення кількості вихідців з ісламських країн у Німеччині, в чому звинувачує міграційну політику ЄС. Європейський Союз, на думку політикині, слід реформувати, а якщо це не вийде, то в такому випадку "кожній країні-учасниці має бути надане право вирішити на референдумі, залишатись в складі ЄС чи ні", нагадує DW.

Виступаючи в 2018 році у бундестазі, вона назвала біженців і здобувачів притулку в Німеччині "поножовщиками, які отримують аліменти" ("alimentierte Messermänner"), а мусульманських дітей - "хустковими дівчатками" ("Kopftuchmädchen"). 

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"Загострення риторики - це такий стильовий метод розкручування дискусії", - пояснила вона через кілька днів свій виступ у парламенті в інтерв'ю Neuen Zürcher Zeitung. Словосполученням "хусткова дівчинка" вона, мовляв, хотіла привернути увагу до проблеми консервативного ісламу в Німеччині, який з її погляду суперечить німецькій конституції.

Днями Алісу Вайдель відкрито підтримав американський мультимільярдер, спонсор виборчої кампанії Дональда Трампа Ілон Маск. Ним було записано з Вайдель інтерв'ю тривалістю в 1 годину.

За які моменти біографії критикують Алісу Вайдель

Попри захист традиційних уявлень про родину, що є одним з головних пунктів політичної програми "АдН", Вайдель є відкритою лесбійкою. Спільно з громадянкою Швейцарії шрі-ланкійського походження Сарою Боссард вона виховує двох дітей.

Окрім того, протягом 6 років Аліса Вайдель, що вільно володіє китайською мовою,  жила у Китаї, де працювала у державному Народному банку Китаю. 

Теги:
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Росія
Китай
ЄС
вибори
газ
Швейцарія
Німеччина
мігранти
газопровід
втручання Росії
біженці
ісламісти
Ілон Маск
Північний потік
членство в ЄС
Енергетика
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