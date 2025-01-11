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Інтереси Маска та Путіна співпадають, США можуть стикнутися з фашизмом, - Портников

Тетяна Нижник
11 січня, 2025 субота
22:50
Світ Ілон Маск

Інтереси Маска та Путіна співпадають. Маск також зацікавлений у розгромі демократії в Європі

Зміст

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Ілон Маск -людина ультраправих політичних поглядів. Таких людей завжди було чимало в американському істеблішменті, особливо у 30-ті роки 20-го століття. Тоді багато хто співчував націонал-соціалізму і фашизму. Після Другої світової війни ці люди з ультраправими поглядами знову вийшли на сцену і прагнуть встановити свій контроль над Америкою, перетворивши світ на владу корпорацій. Для цього їм потрібно знищити демократію", - зазначив він.

У цьому плані інтереси Ілона Маска і Володимира Путіна повністю збігаються. Вони бачать світ як владу великих корпорацій і обраних людей, які диктуватимуть іншим, як жити. Саме тому, коли MAGA сказали, що потрібно скасувати візи для мігрантів, Ілон Маск втрутився і переконав Дональда Трампа, що такі візи потрібні, оскільки йому потрібні дешеві робітники для його корпорацій, зауважив Портников.

"На відміну від MAGA, які хотіли закрити в'їзд до Америки для "неамериканців", Маск хоче залишити двері відкритими для тих, кого він буде використовувати. Це проста ідея, яка вигідна Маску, оскільки дозволяє експлуатувати мігрантів, які працюватимуть у його корпораціях за півціни", - додав він.

Як Путіна дратувала демократія на пострадянському просторі, так Маска дратує демократія в Європі. 

"Він розуміє, що демократія в Європі завжди буде прикладом для корпоративної ультраправої Америки і надихатиме багатьох американців на боротьбу за знищення такої Америки, навіть якщо ультраправим постфашистським поглядам вдасться встановити владу в країні на короткий час. Корпорації краще розуміють Маска, ніж будь-хто інший. Поведінка Цукерберга показує, що він готовий перетворити Facebook на платформу для пропаганди ультраправих поглядів і закрити можливість перевірки дезінформації, яка і створює можливість для зростання популістської і ультраправої ідеології. Тепер буде дуже просто: ті, хто думають, що їх не будуть блокувати, будуть блокувати, а ті, хто розповсюджує ультраправу ідеологію і мову ненависті, не будуть блокувати. Цукерберг, як і Маск, зацікавлений у тому, щоб бути впливовою і багатою людиною. Це поява нової олігархії", - сказав журналіст.

Зараз олігархія починає створюватися з власників великих інформаційних корпорацій у Сполучених Штатах. Ті, хто володіє соціальними мережами, володіють думками багатьох звичайних людей, які можуть бути виборцями правопопулістських і неофашистських партій у майбутньому

"Там, де перемагає правий популізм, завжди зароджується і перемагає фашизм, який остаточно знищує демократію під оплески більшості населення. Те, що пережила Німеччина у 30-ті роки і Італія у 20-ті роки, у майбутньому можуть пережити Сполучені Штати Америки. Це реальність, як і реальність зіткнення Сполучених Штатів із комуністичним Китаєм у останній світовій війні людства", - резюмував Портников.

  • Нещодавно політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що у парламенті США проукраїнські республіканці та демократи все ще мають більшість.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
Віталій Портников
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