"Це в жодному випадку не тривалий мир і не якесь там перемир'я року чи перемир'я століття": сходознавець Якубович про мир у Газі

Таку думку висловив сходознавець, дослідник ісламського світу Михайло Якубович в етері Еспресо.

"Я нагадаю, що сектор Гази - це половина, наприклад, Хмельницької або Рівненської області за територією, але більше 2 мільйонів населення. Тобто уявіть собі, яка густина, власне, і як можна в цих умовах взагалі вести будь-які війни для безпеки цивільних. Тобто очевидно, ми маємо там величезні втрати. Це далеко не перша розмова про мир у Газі. Уже в серпні була обіцянка, що ось-ось кілька днів і буде перемир'я, потім у вересні, потім у листопаді. І от тепер наступне. Вочевидь Нетаньягу, який має певні сподівання на Трампа, очікує йому теж підіграти, щоб ось саме за нього закінчилася війна. І американська адміністрація в принципі намагалася, конкретно адміністрація Байдена, тиснути і на Ізраїль, і на арабські країни. Проте цей тиск був або недостатнім, або була спроба його якось мінімізувати для того, щоби просто створити вид", - зазначив він.

Михайло Якубович зауважив, що жодна зі сторін конфлікту не має волі на поступки.

"Насправді в чому там була перешкода: фактично Ізраїль намагався брати під контроль весь кордон сектору Гази з Єгиптом, тобто, щоб там були ізраїльські війська. Потім потроху ізраїльтяни війська звідти повиводили. І наразі не те щоб там опинився вакуум влади, а опинилася ситуація, що якщо Ізраїль повністю комусь передасть це під контроль, то може повторитися ситуація з ХАМАС. ХАМАС, який значно послаблений, але не знищений, не готовий іти на такі умови, і питання з заручниками досі обговорюються. Тобто мені принаймні видається, що майбутнє сектора Гази не має наразі якогось рішення через те, що в жодної зі сторін не має певної волі на поступки, а Ізраїль теж багато в чому затягував час для того, щоб по максимуму вибити ХАМАС, і потім, коли навіть десь ізраїльтянам доведеться йти на якісь поступки, щоби в принципі там не було якихось перспектив його відродження і загроз", - сказав сходознавець.

На його думку, війна у секторі Гази буде тривалою, і ні про який стійкий мир там не йдеться.

"Але війна затягується, оскільки жодна зі сторін не хоче прийняти перемир'я, яке повністю знівелює всі результати війни. Для ХАМАСа результати війни, що ось, мовляв, ХАМАС заявив про палестинську тему знову. Для Ізраїля це контроль над територією, послаблення того ж самого ХАМАС. Тому мені здається конкретно, що ці перемовини, де є ті ж самі актори, ті ж самі люди, можуть призвести до якогось тимчасового перемир'я, повернення, можливо, частини з тих заручників. Ми ж не знаємо, скільки їх живих. Принаймні ці дані не озвучуються, там менше сотні. Знову ж таки, звільнення палестинців з ізраїльських в'язниць деяких, але це в жодному випадку не тривалий мир і не якесь там перемир'я року чи перемир'я століття. Абсолютно, тобто це тривала затяжна війна, про що ще більш-менш притомні аналітики заявляли влітку, оскільки чекати там швидкого миру не доводиться", - додав Михайло Якубович.