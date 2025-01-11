"Ходить по Європі і жебракує": Фіцо розкритикував Зеленського та Україну
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо негативно висловився про президента Володимира Зеленського та Україну
Про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті у п’ятницю, пише "Європейська правда".
Опозиція скликала засідання та вимагала від Роберта Фіцо пояснень щодо його зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.
Під час зустрічі Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він "ситий ним по горло".
"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – сказав Роберт Фіцо.
Словацький премʼєр також просуває наратив, що Росія - надійний партнер.
"Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам'ятаю ситуацію у 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці", – поскаржився Фіцо.
Що передувало
Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.
Також 7 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Проте він не стоїть на порядку денному. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії.
11 січня президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що наразі про його поїздку до Києва "не може бути й мови". Причиною він назвав зупинку Україною транзиту російського газу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе