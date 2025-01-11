"Ходить по Європі і жебракує": Фіцо розкритикував Зеленського та Україну

Про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Опозиція скликала засідання та вимагала від Роберта Фіцо пояснень щодо його зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Під час зустрічі Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він "ситий ним по горло".

"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – сказав Роберт Фіцо.

Словацький премʼєр також просуває наратив, що Росія - надійний партнер.

"Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам'ятаю ситуацію у 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці", – поскаржився Фіцо.

Що передувало

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.