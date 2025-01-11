Президент Словаччини Пеллегріні відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу

Про це Пеллегріні сказав в етері STVR, передає Aktuality.

"Якщо мені доведеться їхати туди (в Україну, – ред.), щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти й газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається", – сказав президент Словаччини

Пеллегріні зазначив, що тоді коли "український уряд і президент вирішили перекрити Словаччині постачання газу", а також "коли український парламент приймає закон про заборону транспортування нафти до Словаччини" про його поїздку в Україну "не може бути й мови".

Що передувало

Наприкінці грудня 2024 року Петер Пеллегріні заявив, що перегляне можливість приїхати в Україну, проте лише після того, як завершаться переговори щодо транзиту газу для країни.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

Також 7 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Проте він не стоїть на порядку денному. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії.