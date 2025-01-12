РФ атакувала цивільну інфраструктуру у Куп'янську: загинув місцевий
Увечері 12 січня російський ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти завдали удару по Куп'янську близько 18:00. Через ворожу атаку загинув місцевий житель.
Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне підприємство.
- Того ж дня російська окупаційна армія завдала удару по лікарні в Мирнограді, що на Донеччині.
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