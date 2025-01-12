"Для росіян було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові": старший сержант 80-ї ОДШБр Гайдащук про Курщину
Жителі Курської області РФ почали розуміти, що причиною захоплення частини регіону Збройними Силами України стала війна, яку розпочала Росія
Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї ОДШБр старший сержант Петро Гайдащук в етері "Еспресо".
"З часом росіяни почали це розуміти, що те, що розпочалося 6 серпня 2024 року, - це не українська сторона щось собі придумала і не зайшла в Курську область. А причиною стала війна, яка йде з 2014 року і повномасштабне російське вторгнення 2022 року. Тобто для багатьох росіян на початку так, для них, для цивільних на Курщині, війна розпочалася 6 серпня", - сказав він.
Петро Гайдащук наголосив, що тепер росіяни пожинають плоди того, що самі розпочали.
"Вони не розуміли, що відбувається, і для них було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові. З часом вони зрозуміли всю ситуацію, плюс відсутність, скажімо так, отрути, як російські засоби масової інформації, вони і підштовхнули місцеве населення до більш критичного мислення. Розуміння того, що, так, це їхня країна розпочала війну і тепер вони пожинають те, що посіяли самі", - зазначив військовий.
Водночас він зауважив, що бригаді для виконання завдань необхідні дрони та засоби радіоелектронної боротьби.
"Дрони - це, можна сказати, перша необхідність, використання дронів - це те, що диктує нам сучасна війна. Нам потрібні тепловізійні дрони по типу Mavic для того, щоб вчасно і швидко виявляти ворожі сили, виявляти противника, завдавати йому удар та не дозволяти йому підходити до наших позицій. Також нам потрібні системи радіоелектронної боротьби, щоб боротися з тими самими дронами, але вже з ворожими, з російськими дронами. Тому не будьте байдужими, донатьте, допомагайте Збройним Силам, допомагайте 80-й Окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, яка зараз перебуває чи не на найважливішому відтинку фронту саме на Курщині", - розповів Петро Гайдащук.
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Довідка: 80-та Окрема десантно-штурмова Галицька бригада у 2014 році стала одним із перших підрозділів, що вступили в бій на сході України. Воїни брали участь у боях під Слов'янськом. З початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділ успішно виконував бойові завдання у різних регіонах України: Херсонській, Миколаївській, Київській, Донецькій, Харківській та Луганській областях. Одним із ключових моментів стало звільнення міста Вознесенськ, що мало важливе стратегічне значення. Воїни 80-ї бригади героїчно діяли під час контрнаступу на Харківщині, брали участь в обороні Іванівського, Кремінної, а також у жорстоких боях за Бахмут і Кліщіївку.
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