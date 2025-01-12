"Для росіян було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові": старший сержант 80-ї ОДШБр Гайдащук про Курщину

Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї ОДШБр старший сержант Петро Гайдащук в етері "Еспресо".

"З часом росіяни почали це розуміти, що те, що розпочалося 6 серпня 2024 року, - це не українська сторона щось собі придумала і не зайшла в Курську область. А причиною стала війна, яка йде з 2014 року і повномасштабне російське вторгнення 2022 року. Тобто для багатьох росіян на початку так, для них, для цивільних на Курщині, війна розпочалася 6 серпня", - сказав він.

Петро Гайдащук наголосив, що тепер росіяни пожинають плоди того, що самі розпочали.

"Вони не розуміли, що відбувається, і для них було дуже великим відкриттям те, що в їхню область зайшли українські військові. З часом вони зрозуміли всю ситуацію, плюс відсутність, скажімо так, отрути, як російські засоби масової інформації, вони і підштовхнули місцеве населення до більш критичного мислення. Розуміння того, що, так, це їхня країна розпочала війну і тепер вони пожинають те, що посіяли самі", - зазначив військовий.

Водночас він зауважив, що бригаді для виконання завдань необхідні дрони та засоби радіоелектронної боротьби.

"Дрони - це, можна сказати, перша необхідність, використання дронів - це те, що диктує нам сучасна війна. Нам потрібні тепловізійні дрони по типу Mavic для того, щоб вчасно і швидко виявляти ворожі сили, виявляти противника, завдавати йому удар та не дозволяти йому підходити до наших позицій. Також нам потрібні системи радіоелектронної боротьби, щоб боротися з тими самими дронами, але вже з ворожими, з російськими дронами. Тому не будьте байдужими, донатьте, допомагайте Збройним Силам, допомагайте 80-й Окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, яка зараз перебуває чи не на найважливішому відтинку фронту саме на Курщині", - розповів Петро Гайдащук.

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Довідка: 80-та Окрема десантно-штурмова Галицька бригада у 2014 році стала одним із перших підрозділів, що вступили в бій на сході України. Воїни брали участь у боях під Слов'янськом. З початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділ успішно виконував бойові завдання у різних регіонах України: Херсонській, Миколаївській, Київській, Донецькій, Харківській та Луганській областях. Одним із ключових моментів стало звільнення міста Вознесенськ, що мало важливе стратегічне значення. Воїни 80-ї бригади героїчно діяли під час контрнаступу на Харківщині, брали участь в обороні Іванівського, Кремінної, а також у жорстоких боях за Бахмут і Кліщіївку.