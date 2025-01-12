Війська РФ завдали авіаудару по інтернату на Курщині: загинула жінка
Увечері 11 січня російські окупанти завдали авіаударів по місту Суджа Курської області РФ. У результаті обстрілу інтернату, в якому перебували цивільні, загинула жінка
Про це повідомив пресофіцер військової комендатури на території Курщини Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.
За його словами, у результаті одного з ударів жінка отримала рвану рану руки. Вона померла вранці 12 січня.
Також зазначається, що в результаті вибухів вибиті вікна та двері у будівлі інтернату.
Речник додав, що на момент російського обстрілу в інтернеті перебували понад 70 людей літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.
"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на цей час доволі тяжкий", - розповів Дмитрашківський.
Він додав, що усього в регіоні на території, що контролюється Україною, перебуває близько 2 тис. людей.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області не задля окупації російських територій, а заради власної безпеки.
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