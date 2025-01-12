Війська РФ завдали авіаудару по інтернату на Курщині: загинула жінка

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури на території Курщини Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, у результаті одного з ударів жінка отримала рвану рану руки. Вона померла вранці 12 січня.

Також зазначається, що в результаті вибухів вибиті вікна та двері у будівлі інтернату.

Речник додав, що на момент російського обстрілу в інтернеті перебували понад 70 людей літнього віку, багато з них - особи з інвалідністю.

"Постало питання, куди перемістити цих людей. Люди всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, післяінсультні, одна особа з психічним захворюванням. Тобто стан людей на цей час доволі тяжкий", - розповів Дмитрашківський.

Він додав, що усього в регіоні на території, що контролюється Україною, перебуває близько 2 тис. людей.