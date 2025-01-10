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"Нам не потрібні території Росії, ми просто хочемо жити спокійно": Зеленський про Курську операцію

Юлія Лаврук
10 січня, 2025 п'ятниця
19:52
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області не задля окупації російських територій, а заради власної безпеки

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Курська операція була превентивним кроком, оскільки Україна та партнери мали інформацію щодо планів Росії окупувати північ України. Зокрема, фіксували накопичення російських військ для окупації Сум.

За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис. солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.

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"Тобто це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно, в себе вдома, без війни. Це єдине, що нам потрібно", – наголосив Зеленський.

  • У Генштабі 6 січня повідомили, що від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Курськ
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