"Нам не потрібні території Росії, ми просто хочемо жити спокійно": Зеленський про Курську операцію

Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Курська операція була превентивним кроком, оскільки Україна та партнери мали інформацію щодо планів Росії окупувати північ України. Зокрема, фіксували накопичення російських військ для окупації Сум.

За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис. солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.

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"Тобто це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно, в себе вдома, без війни. Це єдине, що нам потрібно", – наголосив Зеленський.