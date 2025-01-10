На Курщині ЗСУ організували оборону так, що росіяни можуть просуватися лише мінімально та зі значними втратами, - військовий експерт Пехньо
Військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що за п'ять місяців проведення Курської операції ЗСУ вдалося створити міцну систему оборони
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За п'ять місяців проведення Курської операції ЗСУ вдалося організувати таку систему оборони, за якої росіяни, навіть якщо й просуваються, то це дуже мінімальні просування, що супроводжуються значними втратами для них, тим більше, що це територія не України. Загалом оборона у ключових осередках, як то Суджа або Мала Локня, тримається дуже стійко. Бачимо, що майже пів року росіяни нічого не можуть зробити з Суджею", - зауважив Пехньо.
За словами військового експерта, на Курщині триває четверта хвиля ворожого наступу, яка значно переважає за кількістю наші контрнаступальні дії, що відбулися наприкінці минулого тижня. Наразі немає офіційних заяв щодо того, що саме відбулося на Курщині. Ймовірно, мова йде про покращення наших тактичних позицій у деяких населених пунктах, хоча не можна виключити, що це могло бути контрзаходом, спрямованим на зрив чергової хвилі ворожого наступу, щоб не дати росіянам можливості активно проводити наступальні дії, які вони здійснюють зараз.
"Суджу росіяни точно не візьмуть, тому що навіть ті просування, які у них були на схід від Суджі, вже звідти наші штурмові підрозділи вибили російські війська. Тобто є ще одне кільце навколо цього міста, яке має буфер безпеки”, - наголосив Пехньо.
Військовий експерт також додав, що головний висновок щодо ситуації на Курщині полягає в тому, що оборона стоїть, і противник знищується. Наступальні операції Сил оборони були спрямовані насамперед на погіршення можливостей наступу противника.
- Протягом минулої доби, 8 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 192 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові дії ворога, а у Курській області відбили 48 атак.
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