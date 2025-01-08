На фронті від початку доби відбулось 111 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей – Осоївка, Пономаренки, Тимоновичі, Велика Писарівка, Гута-Студенецька та Ходине.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська. В районі Вовчанська наразі точаться бої.

На Куп'янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев'ять атак позицій українців поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися, ще три – тривають дотепер.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції Сил оборони в районі Білогорівки. Атаки відбиті українськими підрозділами, зазначили в Генштабі.

На Краматорському напрямку загарбники завдавали авіаударів по Васюківці, Привіллю, Марковому та Никифорівці, скинувши при цьому сім КАБів.

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Диліївки, де відбулося п’ять боєзіткнень, наразі триває бій.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Сили оборони на цей час відбили 21 атаку противника, п'ять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Курахівському напрямку продовжуються бої поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. За уточненою інформацією сьогодні вже відбито 18 з 25 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку противник десять разів йшов на штурм позицій українських підрозділів неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаудару некерованими ракетами по Кам’янському.

На Курщині за сьогодні українські захисники відбили 16 ворожих атак, шість боєзіткнень продовжуються.

На решті напрямках ворог активних дій не проводив, додали в Генштабі.