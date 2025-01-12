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Ідеолог рашизму Дугін пояснив, чим йому до вподоби Трамп і чого він від нього очікує

Анатолій Буряк
12 січня, 2025 неділя
20:36
Війна з Росією На фото: Олександр Дугін

Радикальний російський філософ Олександр Дугін оприлюднив своє бачення подальшої ролі Дональда Трампа у світовій політиці та міжнародних відносинах, а також у здійсненні стратегічних намірів РФ

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Цьому питанню у неділю, 12 січня 2025 року, ним було присвячено відразу кілька дописів у його власному ТГ-каналі.

Як вважає Дугін, призначена на 20 січня інавгурація Трампа покладе кінець XX століттю й ознаменує собою початок нового століття, XXI-го, де, як він вважає, не існуватиме визнаних раніше кордонів, а пануватиме право сили.

"Нарешті цей огидне, тупе, бездарне, жорстоке ХХ століття закінчується. Яка ж все-таки це була липка, гнітюча гидота - лібералізм, комунізм, фашизм. Одне другого гидше. Час виходити в нові виміри. Інавгурація Трампа буде найважливішою подією світової історії, якщо тільки не брати до уваги Третю світову війну, ну і звичайно, власне Кінець Світу", - зазначив ідеолог рашизму.

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Оскільки вже й Сполучені Штати Америки, наголосив Дугін, будуть проти встановлених у XX столітті кордонів, то і РФ повинна діяти швидше та рішучіше, зокрема, щодо України, оскільки, як він написав, "усі кордони, встановлені у ХХ столітті, пішли у минуле разом із самим ХХ століттям".  "Все має бути переглянуто заново. І спираючись лише на тонку та щільну силу. І ні на що більше. Правила скасовуються, правила встановлюють переможці", - заявив розробник ідей сучасного російського імперіалізму. 

"Вже США перестають соромитися у планах та висловлюваннях, приєднуючи Канаду, Гренландію та Панаму, а ми, ми, які почали усе це, самі собі ніби не віримо. Або ми зараз робимо рішучий ривок у майбутнє, або, боюся, нас обійдуть", - запевнив філософ.

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На відміну від Байдена, наголосив Дугін, з Трампом керівництву Росії можна буде домовитися.

"Трамп і Путін скоро вирішать те, що можна вирішити, і поки що не вирішуватимуть те, що неможливо вирішити. Відкладуть на потім. України у жодному разі не буде. України не буде за будь-яких обставин та за всіх розкладів", - підсумував філософ.

 

 

 

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Світ
Україна
Володимир Путін
Канада
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
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