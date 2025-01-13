ЦАХАЛ завдав ударів по кількох цілях "Хезболли" в Лівані
У ніч на понеділок, 13 січня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по кількох цілях "Хезболли", стверджуючи, що угрупування мало намір порушити перемир'я
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, удари були здійснені по ракетній установці, невстановленому військовому об'єкту і "маршрутах уздовж сирійсько-ліванського кордону, які використовувалися для контрабанди зброї для "Хезболли"".
У ЦАХАЛі заявили, що перед ударами вони повідомили про загрози міжнародному механізму, створеному в рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою", але "загрози не були усунені".
"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль, і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам "Хезболли" відновити свої сили відповідно до домовленостей про припинення вогню", - додали військові.
- У п'ятницю, 10 січня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару з безпілотника на півдні Лівану після того, як виявила бойовиків "Хезболли", які завантажували автомобіль зі зброєю/
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