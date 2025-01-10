ЦАХАЛ ударив по Лівану, заявивши, що ціллю були зброя, яку бойовики "Хезболли" завантажували в авто: є загиблі

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, удар був спрямований на "зброю, що була в транспортних засобах, щоб усунути загрозу".

Спершу у міністерстві охорони здоров'я Лівану повідомили про двох загиблих у містечку Тайр-Дебба, що неподалік Тира, в результаті удару, однак пізніше додали, що кількість жертв зросла до п'яти.

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжують дотримуватися домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном" і "усунуть будь-яку загрозу Ізраїлю і його громадянам".