ЦАХАЛ ударив по Лівану, заявивши, що ціллю були зброя, яку бойовики "Хезболли" завантажували в авто: є загиблі
У п'ятницю, 10 січня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару з безпілотника на півдні Лівану після того, як виявила бойовиків "Хезболли", які завантажували автомобіль зі зброєю
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами військових, удар був спрямований на "зброю, що була в транспортних засобах, щоб усунути загрозу".
Спершу у міністерстві охорони здоров'я Лівану повідомили про двох загиблих у містечку Тайр-Дебба, що неподалік Тира, в результаті удару, однак пізніше додали, що кількість жертв зросла до п'яти.
У Армії оборони Ізраїлю заявили, що "продовжують дотримуватися домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном" і "усунуть будь-яку загрозу Ізраїлю і його громадянам".
- У понеділок, 6 січня, адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення перенаправити 95 млн доларів військової допомоги, призначеної для Єгипту, на підтримку Лівану. Ця ініціатива покликана зміцнити перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою".
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